В КНР снимут ограничения на транспортное сообщение с Уханью

Власти Китая заявили, что с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, которые были введены из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба города Ухань по профилактике и борьбе с распространением нового типа коронавируса.

«Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Ухани будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение», — говорится в документе.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что успешный опыт китайской провинции Ухань в борьбе с COVID-19 позволяет надеяться на возможность преодоления пандемии во всём мире.