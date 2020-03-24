В КНР снимут ограничения на транспортное сообщение с Уханью
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба города Ухань по профилактике и борьбе с распространением нового типа коронавируса.
«Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Ухани будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение», — говорится в документе.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что успешный опыт китайской провинции Ухань в борьбе с COVID-19 позволяет надеяться на возможность преодоления пандемии во всём мире.