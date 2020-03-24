В КНР снимут ограничения на транспортное сообщение с Уханью

Короткая ссылка
Власти Китая заявили, что с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, которые были введены из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В КНР снимут ограничения на транспортное сообщение с Уханью
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба города Ухань по профилактике и борьбе с распространением нового типа коронавируса.

«Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Ухани будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение», — говорится в документе.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что успешный опыт китайской провинции Ухань в борьбе с COVID-19 позволяет надеяться на возможность преодоления пандемии во всём мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить