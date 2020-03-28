«Подтверждена левосторонняя пневмония»: в России скончался четвёртый пациент с коронавирусом

В России зафиксирована смерть четвёртого пациента с положительным анализом на коронавирусную инфекцию COVID-19 — в Москве скончалась 56-летняя женщина. Как сообщили в оперативном штабе, у неё отсутствовало одно лёгкое после онкологического заболевания. Всего в России уже более тысячи подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Вместе с тем Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению инфекции. В частности, расширен список потенциально эффективных лекарств для лечения коронавируса у взрослых.

Вечером 27 марта стало известно, что в России увеличилось число погибших, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. В оперативном штабе Москвы по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что скончалась 56-летняя пациентка.

«Пациентка не имела одного лёгкого после перенесённого онкологического заболевания. При поступлении в больницу у неё была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в России в общей сложности зарегистрировано 1036 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом по выздоровлению были выписаны 45 человек.

Ранее в пятницу Министерство здравоохранения России выпустило четвёртую редакцию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. В документе, в частности, обновлён раздел, посвящённый лабораторной диагностике коронавируса, и расширены схемы лекарственной терапии.

«Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир. По опубликованным данным, указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяться при лечении пациентов с COVID-19», — говорится в документе.

При этом медики рекомендуют использовать такие препараты, как лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов. Соответствующая рекомендация дана на основе анализа литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV.

«Однако имеющиеся на сегодня сведения о результатах лечения с применением данных препаратов не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности/неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке в случае, если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения», — поясняется в тексте документа.

Помимо этого, ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России запустило производство новейшей тест-системы для диагностики COVID-19. От уже имеющихся на рынке аналогов её отличает более высокая чувствительность к РНК коронавируса. По данным ведомства, ежедневно будет производиться не менее 10 тыс. тестов с последующим наращиванием производства до 50 тыс. в день.

Кроме того, главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико предположил, что ситуация с пандемией в России пойдёт на спад примерно через месяц. Академик полагает, что коронавирус подчиняется общим эпидемиологическим закономерностям, которые присущи ОРВИ и гриппу.

«Основной механизм передачи — воздушно-капельный, и активность эпидемического процесса существенно снижается в тёплое время года. Поэтому в конце апреля — начале мая интенсивность распространения этой инфекции должна снизиться», — заявил он в беседе с изданием «Известия».

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Напомним, что предстоящая рабочая неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена президентом России Владимиром Путиным нерабочей. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не выходить из дома без лишней нужды.

«Если в эти дни вы находитесь на домашнем режиме, то соблюдайте его максимально строго. Если вы обязаны ходить на работу, ограничьте свой маршрут поездкой туда и обратно. От каждого из нас сегодня в буквальном смысле слова зависят жизни многих людей. Пожалуйста, оставайтесь дома», — говорится в обращении градоначальника.

Ситуация в мире

В то же время комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Италии Доменико Аркури сообщил, что в стране за последние сутки умерли 969 человек, что является рекордом с момента начала пандемии COVID-19.

В общей сложности в Италии от коронавируса скончались уже 9134 пациента.

При этом общее число случаев заражения, включая умерших и выздоровевших, превысило 86,4 тыс.

Всего в мире количество подтверждённых случаев заболевания превысило 509 тыс. Летальных исходов от коронавируса уже больше 23 тыс. Однако генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве также указал на значительное число выздоровевших.

Молодые люди в медицинских масках на одной из улиц Москвы

РИА Новости

© Владимир Песня

«Сейчас имеется более полумиллиона подтвержденных случаев COVID-19, и более 20 тыс. человек умерли. Это трагические цифры. Но давайте также помнить, что в мире более 100 тыс. человек выздоровели», — сказал он.

Заметим, что за прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и министра здравоохранения Соединённого Королевства Мэтта Хэнкока.

Кроме того, немецкая газета Bild сообщала о госпитализации солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна с аналогичным диагнозом. Однако позднее на странице коллектива в Facebook появилось сообщение, из которого следует, что фронтмен действительно был госпитализирован в одну из берлинских клиник, однако тест на COVID-19 дал отрицательный результат.