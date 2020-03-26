«Мой дом здесь»: близким родственникам россиян разрешили въезжать в РФ

Кабмин внёс поправки в распоряжение, которое временно запрещает иностранцам въезжать на территорию России из-за распространения коронавирусной инфекции. Отныне под его действие не подпадают близкие родственники россиян. Ограничения вступили в силу 18 марта, и с тех пор несколько десятков семей оказались разлучены на границе: одного из супругов не впускали в страну, если у него или неё не было гражданства РФ или вида на жительство.

Близкие родственники россиян, у которых нет гражданства РФ, теперь смогут въехать на территорию страны. Соответствующие поправки были внесены в распоряжение правительства, которое с 18 марта временно запрещает иностранцам пересекать российскую границу из-за ситуации с распространением коронавируса. Ограничение действует до 1 мая.

В изначальной редакции оно не касалось только водителей грузовиков, перевозящих товары, экипажей кораблей и поездов, дипломатов и лиц, у которых есть вид на жительство (ВНЖ). Из-за этого несколько десятков семей, вернувшихся из-за рубежа, были разлучены на границе: правоохранители не пропускали того из супругов, у которого не было российского паспорта или ВНЖ. На протяжении недели люди вынуждены были жить на территории аэропортов. Авиаперевозчики предлагали иностранцам вывезти их в страну, указанную в паспорте, однако многие люди отказывались, поскольку там у них ничего нет.

«Отправят в Белоруссию»

Александр Строевич находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево с 21 марта. В России он живёт и работает последние четыре года, его жена и ребёнок — граждане РФ, у самого Александра пока есть только разрешение на временное проживание (РВП), в апреле он планирует подавать документы на ВНЖ.

«Мы с семьёй были в Италии на медицинской консультации. У моего ребёнка инвалидность, а в России нам помочь не могут. Когда стало ясно, что в стране эпидемия коронавируса, мы с женой решили не рисковать и уехали домой. Билеты я купил у «Аэрофлота», при этом никакого предупреждения или проблем с покупкой не было. 21 марта мы прилетели в Шереметьево, и на паспортном контроле мне сказали, что дальше я не пройду. У ребёнка началась паника, когда он увидел, что меня уводят, жене пришлось его забрать и увезти домой», — рассказал Строевич RT.

В подобных ситуациях авиаперевозчик обязан вывезти пассажира в страну, откуда он прибыл, или ту, что указана в его паспорте, однако Италия и Молдавия на тот момент уже закрыли свои границы.

«Сотрудник «Аэрофлота» сказал мне, что меня отправят в Белоруссию, поскольку только она сейчас открыта для въезда иностранцев, а оттуда я буду добираться до Молдавии сам. Я с этим не согласился, потому что в Молдавии мне жить негде — я всё продал, когда уезжал в Россию. Мой дом тут: я живу недалеко от аэропорта и через окна транзитной зоны видел окна своей квартиры», — сказал Строевич.

Он добавил, что все пять дней жил в транзитной зоне, где находились и другие пассажиры, при этом ему не делали тест на коронавирус. После внесения изменений в постановление правительства Строевич сможет покинуть аэропорт и вернуться к семье, в которой он является единственным кормильцем.

В аналогичную ситуацию попали и иностранные пассажиры, которые прибыли во Внуково. Как сообщили RT в пресс-службе аэропорта, на 26 марта в транзитной зоне находятся 32 гражданина Украины, Туркменистана, Молдавии, Марокко, Германии, Белоруссии, Азербайджана и других стран.

«Страдали и россияне»



Украинец Антон Щербина вместе с женой с трудом смогли покинуть Черногорию, куда они отправились 7 марта в свадебное путешествие. В аэропорту Внуково у мужчины забрали паспорт, и дальше он пройти не смог. Щербина живёт и работает в России с марта 2014 года. По его словам, за эти годы он не оформлял ВНЖ или РВП, поскольку не было необходимости.

Также по теме «Мы даже не смогли попрощаться»: супружескую пару из Москвы разлучили из-за коронавируса Супруги Дарья Микляева и Дмитрий Журин оказались разлучены на неопределённый срок из-за ограничительных мер, связанных с эпидемией...

«Мне было удобнее раз в 90 дней выезжать за пределы РФ, таким образом обновляя регистрацию по месту временного пребывания. Раза три я оформлял миграционный патент, но этот документ на самом деле не очень помогает при официальном трудоустройстве, а его оформление стоит 10 тыс. руб. плюс ежемесячные взносы», — отметил собеседник RT.

Уезжать на Украину мужчина отказался, поскольку опасался, что не скоро увидит жену и дочь. Несколько дней он и другие иностранцы спали на диванах в кафе быстрого питания, умывались и стирали бельё в раковинах общественного туалета.

«Наш быт был очень похож на фильм «Терминал» с Томом Хэнксом. Некоторые люди не выдерживали таких условий и соглашались ехать на родину через Белоруссию. Я говорил с украинцами, которые всё-таки покинули Россию. В Киев они добрались через сутки после вылета из Внуково — им пришлось самим на перекладных добираться из Минска и пересекать границу с дальнобойщиками», — рассказал Щербина.

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьёв рассказал RT, что за помощью к правозащитникам обратились около 50 семей, столкнувшиеся с подобной проблемой.

«Есть мнение, что транзитные зоны являются нейтральными и находятся под международной юрисдикцией, на самом деле на этих территориях действует российское законодательство, пусть и в ограниченной форме. Например, если в таких зонах создаётся угроза жизни людей или совершается преступление, в этом разбираются российские власти», — пояснил юрист.

Соловьёв отметил, что решить проблему разделённых семей могло только постановление правительства.

«Ведь из-за этого временного ужесточения контроля на границе страдали и российские граждане, в частности дети, которые воспитываются в разделённых семьях», — сказал собеседник.

С 27 марта Россия по указу кабмина временно прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Исключение сделано только для рейсов, которые будут вывозить россиян на родину. В связи с этим иностранцы уже не смогут покинуть РФ.

При этом среди людей, застрявших в аэропортах, есть и те, кто приехал в Россию на заработки. В пресс-службах Шереметьево и Внуково сообщили RT, что в течение недели их активно вывозят на родину, однако, несмотря на это, в аэропортах до сих пор остаются граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана. Что будет с ними после полного закрытия российской границы, представители аэропортов не знают, поскольку этим вопросом занимается пограничная служба ФСБ. В ведомстве, в свою очередь, отказались комментировать ситуацию.