«Мы даже не смогли попрощаться»: супружескую пару из Москвы разлучили из-за коронавируса

Супруги Дарья Микляева и Дмитрий Журин оказались разлучены на неопределённый срок из-за ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса. 18 марта супруги прилетели в московский аэропорт Шереметьево из Женевы, но пройти паспортный контроль вместе не смогли, поскольку у Дарьи нет российского гражданства. При этом она жила и работала в Москве последние восемь лет. Целые сутки девушка провела в накопителе терминала F без возможности даже увидеть своего супруга. 19 марта Микляева улетела в Нур-Султан. Они с мужем опасаются, что не встретятся как минимум до мая.

Дарья Микляева и её муж Дмитрий Журин прилетели в Москву из Женевы вечером 18 марта. Поездку они планировали давно, но во время путешествия в стране разразилась эпидемия коронавируса, и супруги поспешили вернуться в Россию.

Дарья и Дмитрий уже готовились пройти паспортный контроль в аэропорту Шереметьево, когда выяснилось, что пересечь границу вместе они не смогут. Именно в этот день вступил в силу указ об ограничении въезда на территорию страны иностранных граждан с целью не допустить распространения коронавируса. Дарья, не имеющая российского гражданства, оказалась буквально заперта в терминале F аэропорта Шереметьево.

«Мы с женой вышли из самолёта и подошли на паспортный контроль, — рассказал RT Дмитрий. — Когда сотрудники увидели, что у моей жены паспорт Казахстана, — сказали, что её через границу не пропустят. Она оказалась в накопителе — это такое небольшое помещение между лестницей, ведущей из коридора прилёта, и тем помещением, где находятся будки паспортного контроля».

Более суток Дарья провела в аэропорту в ожидании депортации на родину. По её словам, с ней в помещении находились ещё несколько иностранцев, которых не пустили на территорию РФ. Девушка подчеркнула, что в первую ночь, проведённую в аэропорту, её не обеспечили ни едой, ни водой. Не получилось даже поспать: из-за потенциальной угрозы распространения коронавируса Дарье не позволили разместиться на ночь в зале ожидания. При этом возможности сдать тест на вирус ей тоже не предоставили.

Дарья пояснила RT, что на протяжении последних нескольких лет она жила и работала в Москве. У её мужа — гражданство РФ, но самой Микляевой получить российский паспорт никак не удавалось. Впрочем, по её словам, отсутствие гражданства стало серьёзной проблемой только сейчас, в условиях эпидемии и введения ограничительных мер.

«В России я живу уже восемь лет, у меня нет российского гражданства, мне не дают его. Я не могу сказать, что из-за этого я испытывала какие-то особые проблемы. До сих пор. Вообще, по закону перед полётом нас должны были предупредить, что нам нельзя ехать в Россию, что меня туда не пустят. Но нас не предупреждали», — уверяет Микляева.

Девушке сказали, что её могут отправить на родину, но купить билет она должна сама. При этом стало известно, что уже с 22 марта Россия ограничит авиасообщение с Казахстаном. Билеты на последние рейсы в Нур-Султан стремительно дорожали, а места заканчивались — по словам мужа Дарьи Дмитрия стоимость оставшихся билетов доходила до 100 тыс. рублей.

Супруги просили помощи с покупкой билета у посольства Казахстана в РФ. По их словам, они пытались доказать, что Дарья не виновата в сложившейся ситуации, но безуспешно. В итоге они купили билет самостоятельно. Микляева и её муж опасались, что авиасообщение с Казахстаном прекратится — и Дарья окажется заперта в аэропорту Шереметьево на неопределённый срок.

Представитель компании «Аэрофлот» Максим Фетисов подтвердил RT, что проблема с отправлением Дарьи Микляевой в Казахстан разрешилась: девушка вылетела в Нур-Султан вечером 19 марта. Фетисов отметил, что у него нет данных об общем количестве пассажиров, оказавшихся в подобной ситуации, и добавил, что авиаперевозчики не могут заниматься решением таких проблем, если пассажиры уже совершили перелёт в «закрытую» страну.

«В данном случае вопрос должен быть адресован пограничникам, поскольку это случаи, когда пассажир уже вышел из самолёта», — пояснил Фетисов.

Полететь в Нур-Султан вместе с мужем Микляевой не удалось: Дмитрию просто отказались продавать билет. Теперь супруги не смогут увидеться как минимум полтора месяца — столько будут действовать ограничения на авиаперелёты, введённые из-за коронавируса.

«Как я понимаю, небо в России закрыто для россиян из-за карантина — мне вообще не продают билет. Я не знаю, сколько ещё не увижу свою жену. Боюсь, что мы не увидимся как минимум до мая, пока действует такой режим карантина. И ведь ещё неизвестно, сколько такая ситуация продлится. А мы даже не смогли попрощаться, ведь нам обещали, что мы сможем улететь в Казахстан вместе», — вздыхает Дмитрий.