«Мы в заложниках ситуации»: более тысячи россиян не могут вернуться домой из-за закрытия границ

Более тысячи россиян не могут вернуться из зарубежных стран, закрывших свои границы из-за угрозы распространения коронавируса. Соотечественники по всему миру — в Европе, Азии и Латинской Америке — вынуждены дежурить у аэропортов. Сотрудники российских посольств пытаются найти выход из сложившейся ситуации, но, по их словам, власти некоторых государств отказываются сотрудничать в вопросе эвакуации.

Несколько тысяч россиян не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса: в целях безопасности страны закрывают границы, а авиакомпании массово отменяют рейсы. Возможности вернуться в Россию лишились граждане РФ в Европе, Азии и Латинской Америке.

«Нам помогают местные русские»

Так, сейчас более тысячи российских туристов пытаются покинуть Черногорию, которая 16 марта закрыла свои границы из-за угрозы распространения коронавируса. Среди них есть пенсионеры, семьи с маленькими детьми, а также онкобольной, который остался без необходимых препаратов. Все они находятся в городе Тиват.

В пресс-службе авиакомпании «Победа» RT сообщили, что в среду, 18 марта лоукостер планировал совершить два вывозных рейса, однако их пришлось отменить, поскольку власти страны не дали разрешения на вылет. Позднее в Росавиации сообщили, что было получено разрешение на один чартерный рейс.

В ожидании эвакуации россияне могут остаться жить на улице. Как отметил представитель «Победы», почти все отели в Тивате отказываются заселять людей без справки об отсутствии коронавируса.

Один из россиян — преподаватель Московского инженерно-физического института (МИФИ) Олег Калашников. У мужчины онкологическое заболевание, и он должен регулярно принимать препарат «Темодал». По словам супруги Калашникова Екатерины, запасов лекарства хватит на следующие два дня. Несмотря на то, что у мужчины действует страховка, местные врачи не могут помочь ему, потому что в стране нет этого лекарства.

Также по теме МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими...

«Это очень специализированное лечение для глиобластомы головного мозга. Препарат есть в соседних странах, но сейчас Черногория остановила даже автобусное сообщение», — рассказала RT Екатерина.

По её словам, муж сможет оставаться в стабильном состоянии, только если будет регулярно принимать препарат. Кроме того, через несколько дней он должен начать новый курс химиотерапии. Женщина обратилась к властям Черногории с просьбой по гуманитарным соображениям ускорить вывоз российских туристов.

«Если это невозможно, то прошу сотрудников российского посольства организовать доставку лекарства из Москвы», — сказала россиянка.

По словам собеседницы, сейчас россиянам помогают живущие в Черногории соотечественники.

«Люди пользуются гостеприимством русских, которые здесь проживают. Они приехали в аэропорт и бесплатно развезли людей по своим квартирам. Они очень доброжелательные, но и законопослушные, поэтому они не хотят называть свои фамилии, чтобы потом у них не было проблем, — говорит Екатерина. — Мы все сейчас на взводе, некоторые собираются ночевать в аэропорту и устраивать там флэшмобы. В основном все волнуются, что потеряют работу. У кого-то дома остались дети, потому что они планировали провести в Черногории всего пару дней».

Застряли до апреля?

Не менее 190 россиян пытаются вернуться на родину из Перу. 15 марта власти страны объявили о режиме ЧС и 15-дневном карантине в связи с угрозой распространения коронавируса — число заражённых в республике превысило 110 человек. В связи с этим авиасообщение со страной было прервано.

Россиянин Андрей, который приехал с семьёй на отдых в Перу, рассказал, что все общественные места в городах были закрыты ещё на прошлой неделе.

«На центральной площади в городе Куско полиция всех разгоняла и не давала пройти. В магазине на входе стоят охранники, которые запускают новую партию посетителей после того, как выйдет предыдущая», — рассказал он в беседе с RT.

Из-за сложившейся ситуации Андрей решил поменять планы и купил три авиабилета, чтобы 21 марта с семьёй вылететь из Лимы в Мадрид, но вскоре узнал, что его рейс, как и многие другие, отменён.

В российском консульстве Андрею сообщили, что пытаются договориться с властями Перу об эвакуации россиян в порядке исключения, но пока безуспешно.

«Консул сориентировал нас на 15 дней пребывания здесь. Сейчас у меня на руках три билета. В авиакомпании нам сообщили, что вылететь по своим билетам мы сможем не через 15 дней, а с 15 апреля», — добавил Андрей.

Reuters

© Sebastian Castaneda

Пресс-атташе российской дипмиссии в Перу Данис Султанов сообщил РИА Новости, что по состоянию на 18 марта дипломатам известно о 190 российских туристах, которые пытаются покинуть страну, при этом цифра регулярно обновляется.

Пока посольству РФ удалось договориться, чтобы некоторые гостиницы снизили вдвое цены для находящихся в стране российских туристов.

«В стране — полная неразбериха»

Российские туристы застряли и в Азии — более сотни соотечественников уже несколько дней не могут вылететь с Филиппин. 16 марта президент страны объявил, что республика приостанавливает авиасообщение до 12 апреля.

Туристы, которые в этот момент находились в столице страны Маниле, смогли улететь, поскольку именно оттуда в основном отправляются международные рейсы.

Россиянин Артём вместе с сотней сограждан живёт я рядом с аэропортом в городе Себу на одноимённом острове. Он должен был вылететь из страны 15 марта, но уже тогда его рейс отменили.

Также по теме Почти 300 россиян возвращаются спецрейсом из Узбекистана Около 300 россиян вылетели из аэропорта Ташкента спецрейсом «Аэрофлота» после того, как Узбекистан временно приостановил транспортное...

«Мы сидим здесь, на острове, уже третий день в заложниках ситуации. По спискам нас более 110 россиян, но это только те, кто успел добраться до острова Себу. Есть ещё туристы, которые застряли на других островах, потому что сообщение между ними прервано», — пояснил Артём в беседе с RT.

По его словам, 18 марта россияне смогли по Skype пообщаться с представителями посольства РФ, которые сообщили, что в ближайшие три дня эвакуации точно не будет.

Туристы ночуют в гостиницах рядом с аэропортом, а дни проводят в самом аэропорту, чтобы не пропустить информацию о возможных вылетах.

«Здесь работает одно кафе и один магазин, в котором остаётся уже совсем мало продуктов. В стране введён комендантский час — после 21 часа нельзя выходить на улицу, ограничено передвижение на такси — в одной машине не может находиться больше трёх человек. Когда мы ходим по аэропорту или в соседние здания, нас может сопровождать полиция», — добавил турист.

Посольство РФ на Филиппинах ранее заявило, что власти страны не выполняют обещания по вывозу туристов.

«В стране творится полная сумятица и неразбериха. Все заявленные местными властями спецрейсы отменяются без объяснения причин, не уведомляя посольство. Дозвониться, достучаться до властей — нереально», — сообщили дипломаты на странице посольства в Facebook 18 марта.

В связи с этим дипмиссия обратилась за помощью к российскому правительству с просьбой направить на Филиппины специальный рейс.

«Я направил официальное предложение правительству РФ направить на Филиппины спецрейс для того, чтобы вывезти всех наших соотечественников на родину. Прорабатывается маршрут для этого спецрейса, включая аэропорты городов Себу и Калибо. Аэропорт в Калибо подходит для вывоза наших соотечественников, которые находятся на курортном острове Боракай», — пояснил посол РФ на Филиппинах Игорь Ховаев в видеообращении, опубликованном в соцсетях.