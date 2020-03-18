Почти 300 россиян возвращаются спецрейсом из Узбекистана

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Около 300 россиян вылетели из аэропорта Ташкента спецрейсом «Аэрофлота» после того, как Узбекистан временно приостановил транспортное сообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Почти 300 россиян возвращаются спецрейсом из Узбекистана
  • РИА Новости

«Ещё 282 человека, все граждане России, вылетели из Ташкента в Москву сегодня в 07:00 спецрейсом «Аэрофлота», — говорится в сообщении российского посольства в Узбекистане в Twitter.

Ранее правительство Узбекистана сообщило о приостановке с 16 марта авиа- и автодорожного сообщения с другими странами из-за COVID-19.

Позднее в посольстве России заявили о проработке вопроса организации спецбортов для вывоза российских граждан из Узбекистана.

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