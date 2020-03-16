Посольство сообщило о подготовке эвакуации россиян из Узбекистана
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение российского посольства.
«В настоящее время прорабатывается организация спецбортов для вывоза из Узбекистана граждан России», — заявили в диппредставительстве.
Российские дипломаты составляют списки граждан, которые хотят покинуть Узбекистан. Всем желающим необходимо заполнить и отправить на электронную почту консульского отдела посольства опросный лист.
Ранее власти Узбекистана объявили о приостановке с 16 марта авиа- и автодорожного сообщения с другими странами из-за коронавируса.