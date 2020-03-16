Посольство сообщило о подготовке эвакуации россиян из Узбекистана

Российская сторона прорабатывает вопрос организации спецбортов для вывоза российских граждан из Узбекистана на фоне ситуации с распространением в мире коронавируса.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение российского посольства.

«В настоящее время прорабатывается организация спецбортов для вывоза из Узбекистана граждан России», — заявили в диппредставительстве.

Российские дипломаты составляют списки граждан, которые хотят покинуть Узбекистан. Всем желающим необходимо заполнить и отправить на электронную почту консульского отдела посольства опросный лист.

Ранее власти Узбекистана объявили о приостановке с 16 марта авиа- и автодорожного сообщения с другими странами из-за коронавируса.