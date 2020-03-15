«Аэрофлот» объявил о приостановке полётов в ряд городов Европы

Авиакомпания «Аэрофлот» на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 объявила о приостановке полётов в ряд городов. Об этом говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Будут временно прекращены полёты в Осло, Копенгаген, Вену, Таллин, Прагу, Кишинёв, Барселону, Вильнюс, Цюрих, Варшаву, Салоники, Мюнхен.

Также будут приостановлены полёты в Узбекистан, в том числе в Ташкент, Бухару и Самарканд.

Начало приостановки рейсов запланировано в ближайшие дни, большинство из них не будут выполняться до 30 апреля.

11 марта сообщалось, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили рейсы в ряд городов Франции, Германии, Италии и Испании.