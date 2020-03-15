«Аэрофлот» объявил о приостановке полётов в ряд городов Европы
- РИА Новости
Будут временно прекращены полёты в Осло, Копенгаген, Вену, Таллин, Прагу, Кишинёв, Барселону, Вильнюс, Цюрих, Варшаву, Салоники, Мюнхен.
Также будут приостановлены полёты в Узбекистан, в том числе в Ташкент, Бухару и Самарканд.
Начало приостановки рейсов запланировано в ближайшие дни, большинство из них не будут выполняться до 30 апреля.
11 марта сообщалось, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили рейсы в ряд городов Франции, Германии, Италии и Испании.