«Аэрофлот» отменил рейсы в ряд городов Европы до конца апреля

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили рейсы в ряд городов Франции, Германии, Италии и Испании до конца апреля на фоне сообщений о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщается на сайте перевозчика, приостанавливаются рейсы «Аэрофлота» в Испанию (Аликанте, Валенсия, Малага, Тенерифе и Пальма-де-Майорка), Италию (Милан, Венеция, Неаполь, Верона, Болонья), Францию (Марсель, Лион и Ницца), Германию (Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт).

На Тенерифе перевозки будут продолжатся в чартерном режиме, чтобы вывезти находящихся там.

Также приостанавливаются рейсы авиакомпании «Россия» во Францию (Ницца) и в Германию (Дюссельдорф и Гамбург).

Авиаперевозчики продолжат летать из Москвы в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт, а также из Санкт-Петербурга в Париж, Барселону, Мюнхен, Берлин.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» прекращает полёты из Москвы в Италию с 11 марта до конца месяца.