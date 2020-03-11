«Аэрофлот» отменил рейсы в ряд городов Европы до конца апреля
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Как сообщается на сайте перевозчика, приостанавливаются рейсы «Аэрофлота» в Испанию (Аликанте, Валенсия, Малага, Тенерифе и Пальма-де-Майорка), Италию (Милан, Венеция, Неаполь, Верона, Болонья), Францию (Марсель, Лион и Ницца), Германию (Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт).
На Тенерифе перевозки будут продолжатся в чартерном режиме, чтобы вывезти находящихся там.
Также приостанавливаются рейсы авиакомпании «Россия» во Францию (Ницца) и в Германию (Дюссельдорф и Гамбург).
Авиаперевозчики продолжат летать из Москвы в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт, а также из Санкт-Петербурга в Париж, Барселону, Мюнхен, Берлин.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» прекращает полёты из Москвы в Италию с 11 марта до конца месяца.