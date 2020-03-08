«Победа» прекращает полёты в Италию до конца марта

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Авиакомпания «Победа» прекращает полёты из Москвы в Италию с 11 марта до конца месяца.
«Победа» прекращает полёты в Италию до конца марта
  • РИА Новости

«Победа»... приостанавливает полёты из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо с 11 по 31 марта 2020 года в связи с введённым итальянским правительством запретом на въезд/выезд на территорию Ломбардии, Римини, Тревизо и других провинций», — приводит РИА Новости сообщение лоукостера.

Отмечается, что пассажирам отменённых рейсов будут предложены на выбор два варианта — перелёт рейсами «Аэрофлота» в Милан, Рим, Венецию и Болонью и из этих городов или полный возврат денежных средств.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет об экстренных мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Декрет содержит положение о фактической изоляции всей северной области Ломбардия, где выявлено наибольшее число заражений коронавирусом, а также 14 провинций в областях Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке.

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