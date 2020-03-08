Конте подписал новый декрет по противодействию COVID-19
- Reuters
Об этом информирует ANSA.
Уточняется, что декрет содержит положение о фактической изоляции всей северной области Ломбардия, где выявлено наибольшее число заражений коронавирусом, а также 14 провинций в областях Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке.
В частности, запрещается выезд и въезд людей за исключением экстренных обстоятельств.
Вместе с тем по всей стране прекращается работа всех спортивных и развлекательных учреждений, театров, музеев, библиотек.
Ранее СМИ сообщали, что власти Италии подготовили пакет мер для борьбы с COVID-19 на фоне резкого роста числа случаев заражения в стране.
Отмечалось, что в Италии коронавирусом заразились более 5 тыс. человек.
26 февраля в МИД России рекомендовали россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением COVID-19.