Конте подписал новый декрет по противодействию COVID-19

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в воскресенье, 8 марта, подписал новый декрет об экстренных мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
Конте подписал новый декрет по противодействию COVID-19
  • Reuters

Об этом информирует ANSA.

Уточняется, что декрет содержит положение о фактической изоляции всей северной области Ломбардия, где выявлено наибольшее число заражений коронавирусом, а также 14 провинций в областях Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке.

В частности, запрещается выезд и въезд людей за исключением экстренных обстоятельств.

Вместе с тем по всей стране прекращается работа всех спортивных и развлекательных учреждений, театров, музеев, библиотек.

Ранее СМИ сообщали, что власти Италии подготовили пакет мер для борьбы с COVID-19 на фоне резкого роста числа случаев заражения в стране.

Отмечалось, что в Италии коронавирусом заразились более 5 тыс. человек.

26 февраля в МИД России рекомендовали россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением COVID-19.

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