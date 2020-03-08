СМИ: Власти Италии подготовили пакет мер для борьбы с COVID-19

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Власти Италии подготовили пакет мер для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на фоне резкого роста числа случаев заражения в стране.
СМИ: Власти Италии подготовили пакет мер для борьбы с COVID-19
  • Reuters

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на черновик документа.

Как отмечается, в нём говорится о необходимости «избегать передвижений» на въезд и выезд, а также внутри Ломбардии и провинций в областях Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето.

Вместе с тем предлагается приостановить работу музеев, бассейнов, культурных и спортивных центров в перечисленных районах.

Также среди рассматриваемых мер против COVID-19 указано закрытие всех школ как минимум до 3 апреля.

При этом власти намерены отменить отпуск для всех работников здравоохранения.

Уточняется, что документ может быть принят в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в Италии коронавирусом заразились более 5 тыс. человек.

23 февраля премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал о принятом советом министров декрете по борьбе с COVID-19 на севере страны.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала беспрецедентной ситуацию на мировом туристическом рынке из-за эпидемии коронавируса, отметив, что убытки мировой туриндустрии могут достичь миллиардов долларов.

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