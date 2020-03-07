У лидера правящей партии Италии обнаружили коронавирус

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Лидер правящей Демократической партии Италии, губернатор области Лацио Никола Дзингаретти сообщил, что врачи подтвердили у него заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
У лидера правящей партии Италии обнаружили коронавирус
  • РИА Новости

«Врачи сообщили мне о положительном тесте на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни», — написал он в своём Twitter.

При этом Дзингаретти заявил о намерении продолжить работу из дома.

Ранее в России зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом у вернувшихся из Италии граждан.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала беспрецедентной ситуацию на мировом туристическом рынке из-за эпидемии коронавируса.

По её оценке, убытки мировой туриндустрии могут достичь миллиардов долларов.

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