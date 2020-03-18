МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической
  • РИА Новости

«Критическая ситуация сейчас, действительно, в Черногории… авиаперевозчики российские предоставили все возможности, в первую очередь самолёты. Три борта уже готовы. И готов вылет давно, не сегодня, чтобы начать вывозить российских граждан», — заявила она в эфире телеканала «Россия-24».

По её словам, несмотря на то что все документы готовы, «до сих пор нет разрешения от Черногории на выполнение этих рейсов».

Захарова подчеркнула, что Черногория выступает за то, чтобы Россия взяла на себя ответственность за вывоз на родину черногорских граждан с территории России.

«Квалифицируем это как беспрецедентную некооперабельность и нежелание вникнуть в суть гуманитарных проблем черногорской стороной», — добавила представитель МИД России.

Ранее премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил о первых двух случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

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