В Европе не осталось стран без коронавируса

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В Черногории выявили два случая коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил премьер-министр страны Душко Маркович. Как уточняет РИА Новости, теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.
В Европе не осталось стран без коронавируса
  • Reuters

«Речь идёт о лицах женского пола. Одна (женщина. — RT) 1948 года рождения, вторая — 1973 года, обе они ранее находились в районах, поражённых эпидемией», — цитирует его агентство.

Ранее целый ряд стран уже запретили въезд на свою территорию иностранцев из-за коронавируса. Такое решение, например, приняли КанадаКиргизияГрузия. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии границ всего Европейского союза и Шенгенской зоны с 17 марта.

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