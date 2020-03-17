В Европе не осталось стран без коронавируса

В Черногории выявили два случая коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил премьер-министр страны Душко Маркович. Как уточняет РИА Новости, теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.

Reuters

«Речь идёт о лицах женского пола. Одна (женщина. — RT) 1948 года рождения, вторая — 1973 года, обе они ранее находились в районах, поражённых эпидемией», — цитирует его агентство. Ранее целый ряд стран уже запретили въезд на свою территорию иностранцев из-за коронавируса. Такое решение, например, приняли Канада, Киргизия, Грузия. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии границ всего Европейского союза и Шенгенской зоны с 17 марта.