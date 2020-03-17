Киргизия объявила о временном запрете въезда для иностранцев

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Правительство Киргизии приняло решение ввести временный запрет на въезд иностранцев из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Киргизия объявила о временном запрете въезда для иностранцев
  • РИА Новости
  • © Табылды Кадырбеков

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила вице-премьер Киргизии Алтынай Омурбекова.

«Мы вводим временный запрет на въезд иностранцев. Он распространяется на граждан всех стран», — цитирует её РИА Новости.

Омурбекова отметила, что запрет не коснётся грузоперевозок.

По её словам, иностранцы смогут выехать из Киргизии, а граждане Киргизии — вернуться.

Ранее правительство Грузии объявило о закрытии границы с Россией с 16 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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