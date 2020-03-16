Канада закрывает границу для иностранцев

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Канада приняла решение закрыть границу для иностранных граждан в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, объявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Канада закрывает границу для иностранцев
  • Reuters

«Мы закроем въезд в Канаду всем, кто не является её гражданином или постоянным резидентом», — цитирует его РИА Новости.

При этом Трюдо заверил, что граждане Канады и лица, имеющие вид на жительство, а также дипломаты и члены экипажей самолётов смогут вернуться в страну.

Кроме того, международные рейсы будут принимать только четыре аэропорта Канады — в Ванкувере, Калгари, Монреале и Торонто.

Ранее Россия временно ограничила въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 с 18 марта по 1 мая.

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