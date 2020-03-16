Грузия временно запретила иностранцам въезжать в страну

Короткая ссылка
Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани заявил, что власти страны приняли решение запретить иностранным гражданам въезжать на грузинскую территорию из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Грузия временно запретила иностранцам въезжать в страну
  • © Леван Авлабрели
  • РИА Новости

«Принято решение с завтрашнего дня на две недели ограничить въезд в страну всех иностранных граждан», — цитирует его РИА Новости.

Ранее правительство Грузии объявило о закрытии границы с Россией с 16 марта из-за COVID-19.

15 марта президент Эквадора Ленин Морено сообщил, что власти страны приняли решение закрыть границу и запретить въезд как иностранцам, так и эквадорцам в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить