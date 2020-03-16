Грузия временно запретила иностранцам въезжать в страну

Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани заявил, что власти страны приняли решение запретить иностранным гражданам въезжать на грузинскую территорию из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«Принято решение с завтрашнего дня на две недели ограничить въезд в страну всех иностранных граждан», — цитирует его РИА Новости.

Ранее правительство Грузии объявило о закрытии границы с Россией с 16 марта из-за COVID-19.

15 марта президент Эквадора Ленин Морено сообщил, что власти страны приняли решение закрыть границу и запретить въезд как иностранцам, так и эквадорцам в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.