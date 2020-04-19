«Ситуация под контролем»: Путин заявил о наличии необходимых ресурсов для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин отметил, что у государства есть все необходимые ресурсы для защиты граждан в условиях пандемии COVID-19. Он также назвал введённые ограничительные меры необходимыми и напомнил, что Россия работает на опережение в ситуации с заболеванием. Тем временем в оперативном штабе отметили повышение качества диагностики и рост числа проводимых тестов на коронавирус.

Ограничения, введённые в России из-за пандемии коронавируса, являются необходимыми, заявил глава государства Владимир Путин.

Он напомнил, что Россия в ситуации с заболеванием работает на опережение и располагает всеми необходимыми ресурсами для защиты жизни и здоровья граждан в условиях распространения коронавируса.

«Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения», — отметил он в поздравлении граждан страны с Пасхой.

Глава государства добавил, что Россия внимательно анализирует опыт других стран, активно взаимодействует с зарубежными коллегами и знает, что нужно делать при любом развитии ситуации.

«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой», — добавил Путин.

Тем временем руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал, что число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве остаётся стабильным.

В оперативном штабе по контролю за распространением заболевания пояснили, что, несмотря на увеличение количества подтверждённых случаев заражения COVID-19, пациентов, поступающих в стационары, больше не стало — их остаётся около 1300 человек, передаёт РИА Новости.

«При этом у нас нет дефицита мест в стационарах. На этой неделе развернули около 4 тыс. коек, а на следующей неделе мы вводим дополнительно 5 тыс. Московская скорая имеет возможность работать более равномерно, развозя пациентов по московским больницам с учётом тяжести их состояния, ресурсов, которыми располагают наши клиники», — пояснил Хрипун.

Он также добавил, что доля россиян, у которых заболевание протекает бессимптомно, составляет около 60%.

«Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня около 60%», — сказал Хрипун в эфире программы «Время» на Первом канале.

В оперштабе также рассказали, что выявляемость коронавируса растёт за счёт тестов частных и федеральных центров. Там отметили, что в последнее время ежедневный прирост подтверждённых случаев заболевания в столице составляет более 2,5 тыс.

«Такая тенденция связана с увеличением числа ежедневно проводимых тестов и говорит о повышении качества диагностики», — отметили в штабе.

В столице накануне скончались 28 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, среди них — пациенты в возрасте от 30 до 93 лет, сообщили в оперштабе. Там добавили, что большинство имели сопутствующие заболевания.

«30-летний мужчина страдал сахарным диабетом. У 37-летнего пациента установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением левого лёгкого», — говорится в сообщении.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Как сообщил 18 апреля главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, там проходит лечение 341 пациент с COVID-19, при этом 42 человека находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, ещё 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По состоянию на 18 апреля число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране достигло 36 793.

При этом в Москве после прохождения лечения выздоровели ещё 84 пациента. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 84 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1763», — рассказала она.

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Россия продолжает оказывать помощь другим странам в борьбе с пандемией. Так, Роспотребнадзор передал почти 30 странам более 400 тыс. тестов государственного научного центра «Вектор».

В ведомстве уточнили, что уже произвели и поставили тест-системы на 3,2 млн определений.

Напомним, в Москве продолжают действовать ограничения, введённые с целью остановить распространение коронавируса. C 15 апреля для поездок на общественном или личном транспорте требуется цифровой код. При этом все жители города должны соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в пропускной режим, согласно которым с 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты. Их номера горожанам необходимо внести в свой цифровой пропуск. Помимо этого, вводится новый тип пропусков — для осуществления волонтёрской деятельности. Для контроля за соблюдением пропускного режима водителями автомобилей будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений и ДПС.