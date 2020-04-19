В Москве назвали долю бессимптомных носителей коронавируса

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Около 60% пациентов в Москве бессимптомно переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его данным, ежедневно в Москве проводится около 18 тыс. тестов на коронавирус. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в городе растёт.

«Оно увеличивается, но в основном, за счёт бессимптомных носителей вируса. Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60%», — сказал Хрипун в эфире новостной передачи «Время» на Первом канале.

По последним официальным данным, общее число подтверждённых случаев коронавируса в России возросло до 36 793.

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