В России за сутки выявили 4785 случаев заражения коронавирусом

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RT
В России за сутки выявлено 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 79 регионах. Общее число подтверждённых случаев по стране возросло до 36 793.
В России за сутки выявили 4785 случаев заражения коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 4785 в 79 регионах», — говорится в сообщении.

Всего в стране подтверждено 36 793 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России сохраняется медленный темп прироста новых случаев заражения коронавирусом.

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