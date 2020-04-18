В России за сутки выявили 4785 случаев заражения коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 4785 в 79 регионах», — говорится в сообщении.
Всего в стране подтверждено 36 793 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России сохраняется медленный темп прироста новых случаев заражения коронавирусом.