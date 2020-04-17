Попова отметила медленный темп прироста случаев коронавируса в России

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В России сохраняются медленные темпы роста числа выявленных случаев коронавируса, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова отметила медленный темп прироста случаев коронавируса в России
  • РИА Новости

«Российская Федерация сохраняет очень плавные и медленные темпы роста (числа выявленных случаев коронавируса. — RT), не уходя за 20% ежедневного прироста, сохраняя его от 14% до 17% в день», — сказала она во время брифинга.

По её словам, показатель для России на 100 тыс. населения составляет порядка 17. Это в пять раз ниже, чем в Канаде, в десять раз ниже, чем в Германии, и в 20 раз ниже, чем в Швейцарии, подчеркнула Попова.

«Мы считаем такое сравнение гораздо более корректным и ориентируемся на заболеваемость на определённое количество населения, как это принято для этой инфекции, на 100 тыс. населения», — добавила глава ведомства.

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в России превысило 32 тыс.

2590 человек выздоровели, 273 умерли.

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