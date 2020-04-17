Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
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- РИА Новости
По её словам, ещё две недели назад в удельном весе от всех инфицированных количество лиц без симптомов составляло 10—12%, максимум 20%.
«За последние дни удельный вес таких людей составляет от 45 до 50%», — цитирует Попову Интерфакс.
Она отметила, что это связано с увеличением количества проводимых тестирований.
Ранее сообщалось, что московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ.
По последним данным оперативного штаба, в стране выявлено 32 008 заражённых коронавирусом.