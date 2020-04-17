Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом

В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, ещё две недели назад в удельном весе от всех инфицированных количество лиц без симптомов составляло 10—12%, максимум 20%.

«За последние дни удельный вес таких людей составляет от 45 до 50%», — цитирует Попову Интерфакс.

Она отметила, что это связано с увеличением количества проводимых тестирований.

Ранее сообщалось, что московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ.

По последним данным оперативного штаба, в стране выявлено 32 008 заражённых коронавирусом.