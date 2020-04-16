Все случаи ОРВИ в Москве будут считать подозрением на коронавирус

Московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По её словам, вирус уже активно распространяется внутри города и в этих условиях отличить раннюю степень коронавируса от ОРВИ достаточно сложно.

«Поэтому по предложению клинического комитета мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем расценивать как подозрение на коронавирус», — цитирует Ракову ТАСС.

Она также проинформировала, что все такие пациенты будут помещаться под амбулаторное наблюдение, которое предполагает ежедневный контроль за состоянием здоровья через телефонные обзвоны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России около 30% от общего числа заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 переносят болезнь без явных симптомов.