Попова назвала процент бессимптомных случаев коронавируса в России

Короткая ссылка
В России около 30% от общего числа заражённых коронавирусом переносят болезнь без явных симптомов. Об этом в эфире Первого канала заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова назвала процент бессимптомных случаев коронавируса в России
  • Reuters

По её словам, чем больше обследуется людей, тем больше находится пациентов «с бессимптомным течением» заболевания, вызванного коронавирусом.

«И в том числе почти 30% — это люди с бессимптомным течением», — сказала она.

Она также рассказала, что результаты мер по борьбе с распространением COVID-19 будут видны «на текущей неделе, ближе к её концу, и в начале следующей».

Ранее в Минздраве заявляли, что для коронавируса характерно наличие клинических симптомов ОРВИ, среди которых повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. 

Согласно оперативной информации, на 14 апреля в России выявлено 21 102 случая заражения COVID-19, 1694 человека выздоровели, 170 — умерли. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить