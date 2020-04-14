Попова назвала процент бессимптомных случаев коронавируса в России
- Reuters
По её словам, чем больше обследуется людей, тем больше находится пациентов «с бессимптомным течением» заболевания, вызванного коронавирусом.
«И в том числе почти 30% — это люди с бессимптомным течением», — сказала она.
Она также рассказала, что результаты мер по борьбе с распространением COVID-19 будут видны «на текущей неделе, ближе к её концу, и в начале следующей».
Ранее в Минздраве заявляли, что для коронавируса характерно наличие клинических симптомов ОРВИ, среди которых повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке.
Согласно оперативной информации, на 14 апреля в России выявлено 21 102 случая заражения COVID-19, 1694 человека выздоровели, 170 — умерли.