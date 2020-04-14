Попова назвала процент бессимптомных случаев коронавируса в России

В России около 30% от общего числа заражённых коронавирусом переносят болезнь без явных симптомов. Об этом в эфире Первого канала заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, чем больше обследуется людей, тем больше находится пациентов «с бессимптомным течением» заболевания, вызванного коронавирусом.

«И в том числе почти 30% — это люди с бессимптомным течением», — сказала она.

Она также рассказала, что результаты мер по борьбе с распространением COVID-19 будут видны «на текущей неделе, ближе к её концу, и в начале следующей».

Ранее в Минздраве заявляли, что для коронавируса характерно наличие клинических симптомов ОРВИ, среди которых повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке.

Согласно оперативной информации, на 14 апреля в России выявлено 21 102 случая заражения COVID-19, 1694 человека выздоровели, 170 — умерли.