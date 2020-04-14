Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции
  • РИА Новости

«Инкубация — 14 дней, и результаты, очевидно, мы будем наблюдать на текущей неделе, ближе к её концу, и в начале следующей», — сообщила Попова.

Она также заявила, что уже началась разработка методических рекомендаций и инструкций по выходу из режима самоизоляции для всех видов бизнеса.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 14—16 апреля можно будет понять, выходит Россия на плато заболеваемости COVID-19 либо же рост числа заражённых продолжится.

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