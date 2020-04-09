Минздрав России назвал основные симптомы коронавируса
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на новые временные методические рекомендации министерства.
«Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов ОРВИ: повышение температуры тела (более 90%); кашель — сухой или с небольшим количеством мокроты (в 80% случаев); одышка (55%); утомляемость (44%); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20%)», — указано в рекомендациях.
В министерстве добавили, что инфекция может сопровождаться болью в горле, насморком, снижением обоняния и вкуса, а также признаками конъюнктивита.
Также Министерство здравоохранения России расширило до девяти список возможных к назначению лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых.