Список возможных лекарств для лечения коронавируса расширен до девяти

Короткая ссылка
Минздрав России расширил до девяти список возможных к назначению лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых.
Список возможных лекарств для лечения коронавируса расширен до девяти
  • © РИА Новости

Как сообщает ТАСС, при лечении коронавирусной инфекции возможно применение гидроксихлорохина, хлорохина, мефлохина, азитромицина, тоцилизумаба, надропарина кальция, лопинавира плюс ритонавира, рекомбинантного интерферона бета-1b и рекомбинантного интерферона альфа.

Ранее Минздрав представил список из шести препаратов.

9 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 направлены на предотвращение взрывного роста заболеваемости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить