Список возможных лекарств для лечения коронавируса расширен до девяти

Минздрав России расширил до девяти список возможных к назначению лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых.

Как сообщает ТАСС, при лечении коронавирусной инфекции возможно применение гидроксихлорохина, хлорохина, мефлохина, азитромицина, тоцилизумаба, надропарина кальция, лопинавира плюс ритонавира, рекомбинантного интерферона бета-1b и рекомбинантного интерферона альфа.

Ранее Минздрав представил список из шести препаратов.

9 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 направлены на предотвращение взрывного роста заболеваемости.