В Москве умерли 28 человек с коронавирусом

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В Москве скончались 28 пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
В Москве умерли 28 человек с коронавирусом
  • РИА Новости

«В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 30 до 93 лет», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания.

«30-летний мужчина страдал сахарным диабетом. У 37-летнего пациента установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением левого лёгкого», — отмечается в сообщении штаба.

Общее число подтверждённых случаев коронавируса в России возросло до 36 793.

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