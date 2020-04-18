В Москве умерли 28 человек с коронавирусом

В Москве скончались 28 пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

«В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 30 до 93 лет», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания.

«30-летний мужчина страдал сахарным диабетом. У 37-летнего пациента установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением левого лёгкого», — отмечается в сообщении штаба.

Общее число подтверждённых случаев коронавируса в России возросло до 36 793.