Названы регионы России с новыми выявленными случаями коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По последним данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего в Москве зарегистрировано 20 754 случая заражения коронавирусом, в Подмосковье — 3954 заболевших, в Петербурге — 1646.
Кроме того, 517 случаев всего зафиксировано в Нижегородской области, 474 инфицированных коронавирусом выявили в Коми, 388 — в Ленинградской области, 335 — в Краснодарском крае и 321 — в Мурманской области.
Общее число подтверждённых случаев коронавируса в России возросло до 36 793.
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в беседе с радио Sputnik отметила, что прогноз о пике заболеваемости в июне-июле затянут. По её мнению, пик может наступить уже к середине мая.