Названы регионы России с новыми выявленными случаями коронавируса

Новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки выявлены в 79 регионах России. Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Москве (2649), Московской области (428) и Санкт-Петербурге (139).

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По последним данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего в Москве зарегистрировано 20 754 случая заражения коронавирусом, в Подмосковье — 3954 заболевших, в Петербурге — 1646.

Кроме того, 517 случаев всего зафиксировано в Нижегородской области, 474 инфицированных коронавирусом выявили в Коми, 388 — в Ленинградской области, 335 — в Краснодарском крае и 321 — в Мурманской области.

Общее число подтверждённых случаев коронавируса в России возросло до 36 793.

313 заболевших скончались.

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в беседе с радио Sputnik отметила, что прогноз о пике заболеваемости в июне-июле затянут. По её мнению, пик может наступить уже к середине мая.