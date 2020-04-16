Инфекционист оценила прогноз о пике коронавируса в России

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова оценила вероятность наступления пика заболеваемости коронавирусом в России в июне–июле.

По её словам, точный прогноз сейчас дать невозможно.

«Мнения действительно могут быть разные, давать точные прогнозы сейчас очень сложно. Пока непонятно, как будет расти эпидемия в течение недели. С учётом того, как она развивалась в Китае и европейских странах, минимум два месяца даётся от первых случаев до пика заболеваемости», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

Специалист добавила, что прогноз о пике заболеваемости в июне–июле затянут. По мнению Галины Кожевниковой, он может наступить уже к середине мая.

Ранее, как сообщала kp.ru, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль прокомментировал прогноз о наступлении пика заболеваемости коронавирусной инфекцией.