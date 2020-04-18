Роспотребнадзор передал более 400 тысяч тестов почти 30 странам

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Роспотребнадзор безвозмездно передал почти 30 странам более 400 тыс. тестов государственного научного центра «Вектор», Россия продолжит оказывать содействие другим странам в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на ведомство.

«Оказание содействия странам-партнёрам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, включая поставку российских тест-систем, будет продолжено», — заявили в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что ведомство уже произвело и поставило тест-систем на 3,2 млн определений.

Ранее сообщалось, что в России под медицинским наблюдением из-за коронавирусной инфекции остаются более 132 тыс. человек.

По последним данным, в 85 регионах России выявлено 36 793 случая заражения COVID-19.

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