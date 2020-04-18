Под наблюдением медиков из-за коронавируса остаются 132 тысячи россиян

В России под медицинским наблюдением из-за коронавирусной инфекции остаются более 132 тыс. человек. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«Под медицинским наблюдением в целом по России... остаются 132 200 человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России проведено более 1,8 млн тестов на выявление коронавируса.

По последним данным, в 85 регионах России выявлено 36 793 случая заражения COVID-19.

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в беседе с ФАН назвал главной задачей в борьбе с распространением коронавируса ответ на вопрос о выделении вируса скрытыми носителями.