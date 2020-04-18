Под наблюдением медиков из-за коронавируса остаются 132 тысячи россиян
- АГН «Москва»
«Под медицинским наблюдением в целом по России... остаются 132 200 человек», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в России проведено более 1,8 млн тестов на выявление коронавируса.
По последним данным, в 85 регионах России выявлено 36 793 случая заражения COVID-19.
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в беседе с ФАН назвал главной задачей в борьбе с распространением коронавируса ответ на вопрос о выделении вируса скрытыми носителями.