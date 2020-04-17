Вирусолог прокомментировал тестирование на коронавирус

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Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев заявил, что главной задачей в борьбе с распространением коронавируса сейчас должен стать ответ на вопрос, выделяют ли вирус скрытые носители.
Вирусолог прокомментировал тестирование на коронавирус
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

В беседе с ФАН вирусолог отметил, что значительный процент проведённых тестов даёт положительный результат у тех, кто не имеет никаких симптомов. 

«Не надо говорить, что это бессимптомная болезнь — это неправильное название. Без симптомов болезни не бывает. Болезнь происходит от слова «боль». Если нет боли, то какая это болезнь? Это скрытый вирус или, как мы, вирусологи, называем, латентная инфекция», — добавил Виктор Зуев.

По мнению специалиста, именно скрытые носители играют значительную роль в ежедневном приросте числа заболевших коронавирусом.

Ранее Виктор Зуев в беседе с Nation News прокомментировал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России.

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