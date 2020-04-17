Вирусолог прокомментировал тестирование на коронавирус
- © Константин Михальчевский
- РИА Новости
В беседе с ФАН вирусолог отметил, что значительный процент проведённых тестов даёт положительный результат у тех, кто не имеет никаких симптомов.
«Не надо говорить, что это бессимптомная болезнь — это неправильное название. Без симптомов болезни не бывает. Болезнь происходит от слова «боль». Если нет боли, то какая это болезнь? Это скрытый вирус или, как мы, вирусологи, называем, латентная инфекция», — добавил Виктор Зуев.
По мнению специалиста, именно скрытые носители играют значительную роль в ежедневном приросте числа заболевших коронавирусом.
Ранее Виктор Зуев в беседе с Nation News прокомментировал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России.