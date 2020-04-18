«До 15 июля»: Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав

Паспорта РФ и водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными. Соответствующий указ в связи с распространением коронавируса подписал российский лидер Владимир Путин. Кроме того, глава государства поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз числа россиян, которые могут заболеть COVID-19, а Минобороны — проработать меры по привлечению специальных сил и средств ВС к борьбе с инфекцией.

В связи с распространением коронавируса и введёнными из-за этого мерами предосторожности президент России Владимир Путин подписал указ, признающий действительными паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истёк или истекает с 1 февраля по 15 июля.

Кроме того, согласно указу, граждане, в этот же период достигшие 14 лет, но не успевшие получить паспорт, могут использовать в качестве документа, удостоверяющего личность, свидетельство о рождении или загранпаспорт.

Также российский лидер поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз относительно числа граждан, которые могут заразиться коронавирусной инфекцией, и ежедневно предоставлять соответствующий доклад. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Помимо этого, кабмин должен проработать создание единого федерального резерва, включающего средства индивидуальной защиты для медиков, оборудование, лекарственные препараты, предусмотрев возможность оперативно направить данные ресурсы в медицинские организации.

Министерству обороны глава государства поручил проработать меры по борьбе с распространением заболевания.

«Министерству обороны Российской Федерации представить предложения о возможности привлечения специальных сил и средств Вооружённых сил Российской Федерации для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в тексте поручения по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Вместе с тем Путин подписал указ, регулирующий положение иностранных граждан в России. В частности, сроки временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также сроки, на которые они должны быть поставлены на учёт или зарегистрированы по месту жительства, продлеваются документом с 15 марта по 15 июня. В течение этого времени российские компании смогут нанимать иностранцев, не имеющих разрешения на работу.

«В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не принимаются решения о нежелательности их пребывания (проживания), об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника государственной программы», — говорится в указе.

По состоянию на 18 апреля число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране достигло 36 793. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 313 пациентов, 3057 человек выздоровели.

АГН «Москва»

В Москве в качестве мер по борьбе с пандемией коронавируса продолжает действовать обязательный режим самоизоляции для граждан, а также пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте.

Начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков сообщил, что в городе за нарушение карантина оштрафованы 111 человек, проходивших лечение от коронавируса на дому или находившихся в самоизоляции из-за подтверждённого диагноза COVID-19 у проживающих с ними в одной квартире. Кроме того, столичные власти аннулировали 554 цифровых пропуска у заражённых коронавирусом граждан, а также у тех, кто с ними живёт, рассказал руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По данным Роспотребнадзора, в России под медицинским наблюдением из-за болезни остаются более 132 тыс. человек. Также в стране было проведено почти 2 млн тестов на выявление коронавируса.

«Проведено 1 831 892 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.

Как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост числа случаев заражения объясняется увеличением количества проведённых тестов.

«Если в начале марта мы делали до 2 тыс. исследований в день, то на сегодняшний день — 103,5 тыс. проведённых исследований в течение одних суток. Безусловно, в связи с этим у нас выросли показатели заболеваемости», — сказала Попова.

Тем временем городские коммунальные службы провели четвёртую по счёту масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств, в ходе которой обработали более 300 млн кв. м, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в условия пропускного режима, согласно которым для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты. Указом также вводится новый тип пропусков — для осуществления волонтёрской деятельности. Кроме того, в мэрии сообщили, что для контроля за соблюдением водителями пропускного режима будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений и ДПС.