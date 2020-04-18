Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом
- РИА Новости
«Обеспечить формирование краткосрочного прогноза количества граждан, которые могут заболеть новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в тексте поручения.
Докладывать об этом нужно будет ежедневно.
Также поручено принять меры по формированию единого федерального резерва, включающего в себя средства индивидуальной защиты для медработников, медицинское оборудование, лекарственные препараты и дезинфицирующие средства для профилактики и диагностики коронавируса.
Ранее Владимир Путин в связи с распространением коронавируса подписал указ, признающий действительными в стране паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истёк или истекает с 1 февраля по 15 июля.
По данным на 18 апреля, всего в России зафиксировано 36 793 случая заражения в 85 регионах.
Общее число летальных случаев возросло до 313. Всего в стране выздоровели 3057 человек.