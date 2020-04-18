Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.

«Обеспечить формирование краткосрочного прогноза количества граждан, которые могут заболеть новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в тексте поручения.

Докладывать об этом нужно будет ежедневно.

Также поручено принять меры по формированию единого федерального резерва, включающего в себя средства индивидуальной защиты для медработников, медицинское оборудование, лекарственные препараты и дезинфицирующие средства для профилактики и диагностики коронавируса.

Ранее Владимир Путин в связи с распространением коронавируса подписал указ, признающий действительными в стране паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истёк или истекает с 1 февраля по 15 июля.

По данным на 18 апреля, всего в России зафиксировано 36 793 случая заражения в 85 регионах.

Общее число летальных случаев возросло до 313. Всего в стране выздоровели 3057 человек.