Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

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Российский президент Владимир Путин в связи с распространением коронавируса подписал указ, признающий действительными в стране паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истёк или истекает с 1 февраля по 15 июля.
Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
  • РИА Новости

«Признать действительными на территории Российской Федерации паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно», — приводит текст указа пресс-служба Кремля.

Кроме того, документ устанавливает, что для граждан России, которым в период с 1 февраля по 15 июля исполнилось 14 лет, основным документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность за пределами страны.

Ранее Владимир Путин перенёс сроки представления сведений о доходах и имуществе для руководителей федеральных госучреждений.

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