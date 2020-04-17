Путин перенёс срок отчёта чиновников о доходах

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Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе сроков представления сведений о доходах для руководителей федеральных госучреждений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин перенёс срок отчёта чиновников о доходах
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Согласно документу, информация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год представляется до 1 августа включительно.

Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости, решение связано с тем, что ряд сотрудников находятся на режиме самоизоляции и физически не могут собрать необходимые документы.

Оно было принято, «чтобы не подвергать их риску», отметил представитель Кремля.

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