Путин перенёс срок отчёта чиновников о доходах

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе сроков представления сведений о доходах для руководителей федеральных госучреждений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, информация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год представляется до 1 августа включительно.

Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости, решение связано с тем, что ряд сотрудников находятся на режиме самоизоляции и физически не могут собрать необходимые документы.

Оно было принято, «чтобы не подвергать их риску», отметил представитель Кремля.