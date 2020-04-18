В Москве продезинфицировали более 300 млн квадратных метров

В Москве во время четвёртой по счёту масштабной дезинфекции дорог и общественных пространств обработали более 300 млн кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

РИА Новости

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 млн кв. м», — сказал он РИА Новости. Особое внимание во время дезинфекции уделили лечебно-профилактическим учреждениям, территориям перед входом в метро и остановкам общественного транспорта. Ранее Черноморский флот провёл дезинфекцию судостроительных заводов Крыма.