ЧФ провёл дезинфекцию судостроительных заводов Крыма

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Черноморский флот провёл специальную обработку Севастопольского морского завода АО «ЦС «Звёздочка» и судостроительного завода «Залив» в Керчи.
ЧФ провёл дезинфекцию судостроительных заводов Крыма
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«В мероприятиях по дезинфекции задействовано более 200 военнослужащих и порядка 50 единиц специальной техники, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем», — цитирует издание «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы Черноморского флота.

Отмечается, что в сутки обрабатываются один-два объекта военно-промышленного комплекса.

Работы ведутся как внутри помещений, так и на открытых территориях.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы Черноморского флота завершают восстановление техники времён Великой Отечественной войны, которая будет использоваться на параде, посвящённом 75-летию Победы.

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