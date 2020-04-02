«Если обстановка позволит, скорректируем в сторону сокращения»: Путин продлил период нерабочих дней до 30 апреля

Владимир Путин обратился к гражданам России в связи с распространением коронавируса. Глава государства объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Однако этот период может сократиться в случае улучшения эпидемиологической ситуации, подчеркнул президент. Кроме того, Путин сообщил, что регионы будут согласовывать дополнительные меры с Роспотребнадзором, при этом приоритетом остаётся сохранение рабочих мест и доходов россиян.