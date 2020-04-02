«Если обстановка позволит, скорректируем в сторону сокращения»: Путин продлил период нерабочих дней до 30 апреля

Короткая ссылка
RT
Владимир Путин обратился к гражданам России в связи с распространением коронавируса. Глава государства объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Однако этот период может сократиться в случае улучшения эпидемиологической ситуации, подчеркнул президент. Кроме того, Путин сообщил, что регионы будут согласовывать дополнительные меры с Роспотребнадзором, при этом приоритетом остаётся сохранение рабочих мест и доходов россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 02 апреля 2020

    Если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, образовательных, научных организаций, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным правительством.

    Также действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. Главным критерием остаётся защищённость, здоровье и безопасность граждан России, добавил Путин.

  • Нерабочая неделя позволила выиграть время для упреждающих действий и мобилизации всех органов власти, отметил Владимир Путин.

    «Что считаю принципиально важным: нам в целом пока удаётся оградить от серьёзной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах, других учебных заведениях», — заявил президент.

  • В своём обращении российский лидер отметил работу врачей, медсестёр, персонала медучреждений, которые «держат оборону от наступающей эпидемии».

    «Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер — жизненно важных для страны и общества. Хотел бы также искренне поблагодарить вас. Вас всех — без исключения», — добавил он.

  • В текущей ситуации важно сохранить рабочие места и доходы граждан, заявил президент. 

    «Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса», — сказал он.

  • Президент пояснил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

    В случае улучшения обстановки количество нерабочих дней может быть уменьшено.

  • Переломить ситуацию с вирусом в Москве пока не удаётся, отметил Путин. 

    Он также добавил, что органы власти, медучреждения, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу во время нерабочих дней.

  • Глава государства пояснил, что жёсткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации.

  • Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля. 

    Президент отметил, что принятые ранее меры позволили замедлить распространение заболевания.

    Он добавил, что угроза коронавируса сохраняется, пик заболевания в России и в мире ещё не пройден. 

  • Москва и Подмосковье перевели граждан на всеобщий режим самоизоляции, чтобы замедлить распространение инфекции.

    Следом такие же меры ввели в большинстве российских регионов. 

    Также Владимир Путин внёс изменения в КоАП и УК, предполагающие ответственность за нарушение карантина и распространение фейков о заболевании, а также наделил правительство полномочиями вводить в стране режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

  • Напомним, в России по состоянию на 2 апреля зарегистрировано 3548 случаев заражения COVID-19 в 76 регионах. За последние сутки в стране был выявлен 771 новый случай заболевания, из них 595 — в Москве. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, отметив, что прекращение ограничительных мер грозит дальнейшим ростом заболеваемости в стране. 

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить