«Если обстановка позволит, скорректируем в сторону сокращения»: Путин продлил период нерабочих дней до 30 апреля
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02 апреля 2020
Если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, образовательных, научных организаций, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным правительством.
Также действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. Главным критерием остаётся защищённость, здоровье и безопасность граждан России, добавил Путин.
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Нерабочая неделя позволила выиграть время для упреждающих действий и мобилизации всех органов власти, отметил Владимир Путин.
«Что считаю принципиально важным: нам в целом пока удаётся оградить от серьёзной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах, других учебных заведениях», — заявил президент.
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В своём обращении российский лидер отметил работу врачей, медсестёр, персонала медучреждений, которые «держат оборону от наступающей эпидемии».
«Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер — жизненно важных для страны и общества. Хотел бы также искренне поблагодарить вас. Вас всех — без исключения», — добавил он.
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В текущей ситуации важно сохранить рабочие места и доходы граждан, заявил президент.
«Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса», — сказал он.
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Президент пояснил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.
В случае улучшения обстановки количество нерабочих дней может быть уменьшено.
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Переломить ситуацию с вирусом в Москве пока не удаётся, отметил Путин.
Он также добавил, что органы власти, медучреждения, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу во время нерабочих дней.
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Глава государства пояснил, что жёсткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации.
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Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля.
Президент отметил, что принятые ранее меры позволили замедлить распространение заболевания.
Он добавил, что угроза коронавируса сохраняется, пик заболевания в России и в мире ещё не пройден.
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Москва и Подмосковье перевели граждан на всеобщий режим самоизоляции, чтобы замедлить распространение инфекции.
Следом такие же меры ввели в большинстве российских регионов.
Также Владимир Путин внёс изменения в КоАП и УК, предполагающие ответственность за нарушение карантина и распространение фейков о заболевании, а также наделил правительство полномочиями вводить в стране режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.
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Напомним, в России по состоянию на 2 апреля зарегистрировано 3548 случаев заражения COVID-19 в 76 регионах. За последние сутки в стране был выявлен 771 новый случай заболевания, из них 595 — в Москве. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, отметив, что прекращение ограничительных мер грозит дальнейшим ростом заболеваемости в стране.