«Начнём лечить на ранней стадии»: российский диагност — о компьютерной томографии и других методах определения COVID-19

Компьютерная томография становится главным инструментом диагностики COVID-19, так как точность этого метода составляет 97—98%. Об этом в беседе с RT заявил главный специалист по лучевой инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России по Центральному федеральному округу профессор Сергей Морозов. По его словам, вся процедура вместе с дезинфекцией оборудования занимает не более получаса. При этом он уточнил, что для определения коронавирусной пневмонии подходят различные рентгеновские и даже ультразвуковые аппараты.

— Сергей Павлович, сейчас по инициативе Минздрава России главным инструментом диагностики COVID-19 становится метод компьютерной томографии, а не лабораторное тестирование. Почему?

— Коронавирусное заражение необходимо начинать лечить, не дожидаясь результата теста. Это было очевидно для специалистов, и сейчас утверждено в методических рекомендациях Минздрава России — выявлять признаки пневмонии по компьютерной томографии.

Лабораторное тестирование, ПЦР и другие тесты необходимы для выявления вируса, то есть определения возбудителя болезни. Но тест может показать отрицательный результат, потому что он несовершенен или был неправильно проведён. В то время, когда материал для тестирования забирается из носоглотки, вирус уже мог спуститься в лёгкие, и тогда его невозможно идентифицировать. К тому же обнаружение вируса у пациента не устанавливает методику его лечения.

Профессор Сергей Морозов, главный специалист по лучевой инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России по Центральному федеральному округу, директор Центра диагностики и телемедицины

© Официальный сайт Мэра Москвы

— Речь идёт об определении наличия коронавируса или только о выявлении вызываемой им пневмонии?

— Лечим же мы фактически сейчас не сам вирус. Существующие схемы, конечно, включают противовирусные препараты, но они в значительной степени направлены на поддержание готовности организма справиться с вирусной инфекцией.

Алгоритм лечения определяется клинической картиной, выраженными симптомами, состоянием жизнедеятельности организма.

— Получается, для врачей не очень важно, какая именно инфекция вызвала воспаление лёгких: коронавирусная или какая-то другая?

— Всё верно. В текущем эпидемиологическом сезоне маловероятны другие инфекции, вызывающие вирусную пневмонию, да и лечатся они приблизительно одинаково. К тому же компьютерная томография нередко показывает бо́льшую выраженность изменений, нежели клинические проявления. Внешне состояние пациента как бы отстаёт, потому что организм до определённого момента справляется.

Но если на результатах КТ обнаруживаются так называемые матовые стёкла, то есть уплотнения более 5 см, то мы понимаем, что пациенту скоро станет хуже. И лечение сможем начать более активное уже на ранней стадии, а не ждать, когда ему действительно станет плохо.

— Кто и как придумал диагностировать COVID-19 с помощью КТ?

— Опыт применения компьютерной томографии для диагностики коронавирусной пневмонии применялся ещё китайскими коллегами. Это мы знали и по международным публикациям. Очень много, естественно, общаемся с коллегами из разных стран и видим, что происходит.

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— Может ли КТ стать основным способом диагностики? Какова его точность? Есть ли другие аппаратные способы обнаружить COVID-19?

— Метод компьютерной томографии очень точный, его чувствительность составляет где-то 97—98%. Для сравнения, у ПЦР-тестов этот показатель — порядка 70%. При этом, естественно, КТ можно смело комбинировать с любыми другими методами. Есть ещё рентгенологическая диагностика, она абсолютно нужна и целесообразна, но её сложнее интерпретировать. Но если не хватает КТ-оборудования или количество поступающих пациентов настолько велико, что просто не успевают делать компьютерную томографию, можно прибегать к рентгеновской аппаратуре.

Сейчас в Италии, например, используют и ультразвуковое исследование. Обычно считается, что УЗИ лёгких не делается. Конечно, таким образом полноценно увидеть орган нельзя, но можно оценить нужные участки — увидеть заднебазальные отделы.

— Может ли получиться так, что ни тесты, ни компьютерная томография не покажут инфицирование и больного человека выпустят из карантина?

— Компьютерная томография где-то в первые три дня болезни может не показывать изменения в лёгких, поэтому для скрининга, то есть первичного обследования пациентов без симптомов, КТ-диагностику использовать нельзя. В таком случае действительно может произойти ситуация, когда проявлений вируса не нашли, а у человека на следующий день появится типичная картина заболевания.

Для определения больных коронавирусной пневмонией подходят различные рентгеновские и даже ультразвуковые аппараты

РИА Новости

© Павел Львов

— Вирусная пневмония опасна, например, для детей? Судя по информации об основных группах риска, в первую очередь надо делать КТ представителям старшего поколения?

— Компьютерную томографию можно делать и ребёнку, и взрослому. Коронавирусным заболеванием, действительно, сейчас страдают больше люди старшего возраста, начиная с 40 лет, но оно бывает и у молодых. В 80% случаев COVID протекает в лёгкой форме.

Сложности возникают, когда у человека уже есть какое-то фоновое заболевание: диабет, сердечная недостаточность, онкология. Потому что организм и так находится в напряжённом состоянии, ресурсов мало, а тут ещё и вирус. Так что вопрос больше не в возрасте, а в клинических проявлениях болезни.

— Напомните их, пожалуйста.

— При вирусной пневмонии появляется гипоксемия — снижение уровня кислорода в крови. Тревожные симптомы: стойкая температура 38,5 °C и выше в течение трёх дней и дольше, нарушение дыхания, когда, например, тяжело подняться по лестнице, небольшая синюшность губ или ногтевых пластин.

Этот вирус создаёт очень большую нагрузку на организм, и на этом фоне могут проявляться другие заболевания. К вирусной пневмонии может присоединиться бактериальная, могут осложняться хронические заболевания или начаться тромбообразование.

— Сколько в стране, и, в частности, в Москве, аппаратов для КТ? Все ли они подходят для решения поставленных задач? Требуется ли дополнительная подготовка персонала?

— Есть статистика по поликлиникам Москвы, где ситуация самая напряжённая. На сегодняшний день общее количество компьютерных томографов в поликлиниках города — 49, все они позволяют обследовать лёгкие.

Исследовательская методика работы на компьютерном томографе несложная, к ней мы привлекаем сейчас специалистов с маммографии, флюорографии, МРТ, рентгенологических исследований. Лаборантам выделяются помощники — сестринский персонал и даже студенты в рамках производственной практики. Многие специалисты проходят дополнительное обучение по работе с КТ.

Тревожные симптомы, при которых назначается КТ-диагностика лёгких: стойкая температура 38,5 °C, нарушение дыхания, небольшая синюшность губ или ногтевых пластин

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

— Как организовано такое обучение?

— Наш центр начал транслировать различные учебные программы, вебинары по подготовке специалистов к использованию компьютерной томографии ещё несколько недель назад. Только за первые два дня зарегистрировались две тысячи специалистов, причём не только врачи-рентгенологи. Бесплатный курс по анализу компьютерной томографии длится около 18 учебных часов. Можно быстро дистанционно изучить методику интерпретации этих исследований и очень хорошо в этом разбираться.

— Расскажите, как организована работа кабинетов КТ в условиях эпидемии? Не станет ли центр диагностики очагом заражения?

— Согласно новым рекомендациям, специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты. Больные с подозрением на COVID направляются через отдельный вход в кабинет компьютерной томографии.

Работа кабинета КТ разделена на три изолированные зоны, чтобы минимизировать риски взаимного заражения. Помощник помогает укладывать пациента на аппарат. Лаборант из операторской запускает диагностику, а врач из другого помещения описывает исследование. После каждого обследованного проводится санитарная обработка аппаратуры и рабочих поверхностей. Даже простое соблюдение нормального санэпидрежима позволяет максимально снизить риски заражения.

Это показывает опыт «ковидариев» — специализированных больниц для пациентов с COVID-19. И лаборанты, и рентгенологи, и врачи уже месяц работают там с «ковидными» больными, но при этом не заражаются.

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— Сколько времени занимает такая процедура с учётом санэпидемиологической обработки?

— Исследование быстрое, само сканирование занимает меньше минуты. С учётом укладки и снятия пациента со стола — 10 минут в среднем. Плюс интерпретация результатов. Врач-рентгенолог может оценить ситуацию очень быстро, до 15 минут. После каждого пациента минимальная уборка контактных поверхностей. На каждого пациента в сумме получается минут 20—30. После приёма нескольких пациентов проводится уже текущая уборка по расписанию.

— А как быть людям, которым предписано КТ в связи с другими диагнозами? С теми, кто стоял в очереди на эту проверку в это время?

— Сейчас медицинского обеспечения уже недостаточно для всех пациентов. И несмотря на то, что сейчас обследование и диагностика «ковидных» пациентов производятся отдельно от остальных, тем, у кого нет острой потребности в немедленном лечении, лучше его отложить. Но в целом, конечно, ситуация создаёт очень высокие риски для пациентов и большую нагрузку на систему здравоохранения. Некоторые организации уже приняли решение о круглосуточной режиме работы кабинетов компьютерной томографии в поликлиниках.

— На каких условиях можно пройти КТ-диагностику по собственной инициативе?

— В государственных организациях сейчас делают компьютерную томографию всем пациентам с температурой свыше 38,5 °C. И лечение назначают, и выдают препараты бесплатно всем, кому это назначено. На это целенаправленно идут средства фонда ОМС. Есть, конечно, и частные медицинские организации, которые продолжают работать и предоставляют также возможность обследования на коммерческой основе.