«Могут быть внешним фактором передачи инфекции»: опасны ли для хозяев домашние животные во время пандемии COVID-19

Учёные утверждают, что домашние животные очень редко могут быть переносчиками COVID-19, однако вирус может оказаться на их шерсти. Чтобы избежать возможного заражения, необходимо следить за гигиеной своих питомцев. По словам исследователей, у кошек и собак, а также у ряда других домашних животных, есть и собственный коронавирус, который лишь в редких случаях угрожает им самим и не представляет опасности для человека.

Вероятность того, что кошки и собаки заразятся от человека коронавирусной инфекцией COVID-19, сильно преувеличена, хотя единичные случаи были отмечены. Такое мнение в беседе с RT высказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Однако, по его словам, вопрос циркуляции заболевания нужно рассматривать из-за возможной опасности переноса COVID-19 домашними или уличными животными.

«Они могут не заражаться и не передавать человеку, а быть внешним фактором передачи инфекции. Например, вы пошли гулять на улицу с собакой, она подошла близко к больному коронавирусом человеку, а когда вы пришли домой, ваш ребёнок погладил собаку, а потом своё лицо, после чего происходит заражение. Вот и фактор передачи: животное оказалось невосприимчивым, но на шерсть оно перенесло возбудитель. Это более актуальная проблема», — пояснил Шеляков.

По его словам, на шерсти животных вирус может сохраняться длительное время, поэтому домашним питомцам надо в обязательном порядке мыть лапы и периодические делать профилактические прививки.

«Не стоит целовать животное, каким бы домашним оно ни было. Общая рекомендация в том, что, если у человека обнаружился коронавирус, значит, нужно человека оградить по возможности от общения с домашним животным, соблюдать дистанцию», — пояснил Шеляков.

В свою очередь, ветеринарный врач Евгений Цыпленков в разговоре с RT добавил, что коронавирусная инфекция COVID-19 у домашних животных протекает по тому же сценарию, что у людей.

«Сухой кашель, вялость, лёгкая температура, и потом всё это проходит», — пояснил он.

Проблемой коронавирусного заражения домашних животных уже занимались различные научные коллективы, напомнил в беседе с RT заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов.

В частности, про иммунитет, возникающий у человека от коронавирусов вирусов собак и быков, сообщалось 17 марта 2020 года в журнале Microbes and Infection. Также, по данным учёного, спорадические случаи коронавирусного заражения у собак были описаны гонконгскими ветеринарами в журнале Veterinary Record 27 марта 2020 года.

По словам Кирилла Шаршова, пока подобных публикаций не очень много, но уже сейчас по представленным в них данным можно сделать вывод о том, что «домашние животные не участвуют в активной циркуляции коронавируса SARS CoV-2 в качестве носителей».

«Возможно редкое спорадическое заражение животных от человека или человека от животных, но оно не имеет большого значения в эпидемиологической обстановке в целом. В «крестовый поход» против домашних животных идти не нужно!» — успокаивает владельцев домашних питомцев российский вирусолог.

При этом, по данным Шаршова, в определённых конкретных случаях роль домашних животных как переносчика вируса вполне вероятна. По этой причине в разумных пределах могут применяться изоляция и дезинфекция домашних животных.

У домашних животных есть «собственный» коронавирус, в частности, у кошек, констатировал Михаил Шеляков. По его словам, если протестировать всех кошек, как домашних, так и уличных, то примерно у 80% будут положительные результаты теста на коронавирус.

«Они его носят в себе, в редких для кошек случаях коронавирус начинает по неизвестным причинам «сводить их организм с ума», начинается инфекционный перитонит, смертность стопроцентная. Если по каким-то причинам вирус активировался, начал мутировать, то спасения от него нет», — заметил эксперт.

При этом Евгений Цыпленков добавил, что китайские специалисты провели исследование в одном из городов на предмет инфицирования COVID-19 кошек и собак. По его словам, около 30% кошачьей популяции дали положительный результат, тогда как у собак тесты были отрицательными.

«Судя по тому, как прошла болезнь у этих кошек, если была бы такая же цепная реакция и тяжёлые последствия, как у людей, то мы бы об этом знали. Вероятно, у кошек вирус прицепился к не очень активному белку, поэтому не было такой жуткой вспышки смертности», — добавил собеседник RT.

Между тем, Михаил Шеляков заметил, что согласно данным, которые ещё проходят необходимую выборку, домашние животные с коронавирусом могут помочь хозяину приобрести своего рода иммунитет к заболеванию.

«Возможно, люди с коронавирусными животными будут менее восприимчивы к COVID-19. Для сравнения такая же ситуация с гриппом, мы знаем достаточно много его типов, каждый год новые, поэтому прививка от гриппа не даёт абсолютной защиты, потому что появляются новые штаммы, но человек либо переносит заболевание легче, либо не заболевает вообще», — заметил Шеляков.

В этой связи заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета доктор биологических наук Сергей Нетёсов сообщил, что кошки, а также хорьки могут как заболеть коронавирусом, так и быть переносчиками, но нет доказательств того, что они могут угрожать людям заражением COVID-19.

«От кошек к человеку пока не доказано. От кошек к кошкам уже доказано», — пояснил он.

В то же время, по его словам, имеющиеся сведения по проверке животных, в том числе домашних, свидетельствуют о том, что среди собак, цыплят, уток, свиней вирус «почти не размножается».