В США проводят испытания более 70 методик лечения коронавируса

В Соединённых Штатах проводятся испытания более 70 методик лечения коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе разработка вакцин. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Сейчас по США проводится 72 активных испытания, ведутся исследования десятков терапевтических методик и способов лечения, ещё 211 находятся в стадии планирования», — сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

По его словам, речь идёт как об исследованиях способа лечения инфекции, так и о разработке вакцин.

«Лично я предпочитаю лечебные методы, потому что они помогают людям сразу», — добавил президент США.

Ранее в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили о планах начать клинические испытания вакцины от коронавируса в июне.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров.