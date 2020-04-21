В США проводят испытания более 70 методик лечения коронавируса
- Reuters
«Сейчас по США проводится 72 активных испытания, ведутся исследования десятков терапевтических методик и способов лечения, ещё 211 находятся в стадии планирования», — сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме.
По его словам, речь идёт как об исследованиях способа лечения инфекции, так и о разработке вакцин.
«Лично я предпочитаю лечебные методы, потому что они помогают людям сразу», — добавил президент США.
Ранее в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили о планах начать клинические испытания вакцины от коронавируса в июне.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров.