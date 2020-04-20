В «Векторе» рассказали о работе над вакциной от коронавируса

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Клинические испытания вакцины от коронавируса, работу над которой ведёт Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, планируют начать в июне.
В «Векторе» рассказали о работе над вакциной от коронавируса
  • РИА Новости

«По прогнозам, это будет июнь 2020 года. К клиническим исследованиям будут приступать только после получения разрешения Министерства здравоохранения России и одобрения этическим комитетом как при Минздраве, так и при исследовательском клиническом центре», — приводит РИА Новости слова научного сотрудника центра Натальи Думченко.

Она также отметила, что центр сформировал предварительную группу добровольцев для тестирования вакцины. В неё попали люди в возрасте от 18 до 60 лет, у которых не выявлено хронических заболеваний.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров.

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