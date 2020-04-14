Попова сообщила о проведении тестов на иммунитет к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире Первого канала, что в десяти московских клиниках уже проводят тестирование на иммунитет к коронавирусной инфекции у работающих с заболевшими COVID-19.

«Мы делаем сегодня уже в Москве, в десяти клиниках Москвы, которые работают сегодня с больными, инфицированными новым коронавирусом, мы проверяем состояние иммунитета к этой инфекции именно у них», — рассказала Попова.

Она пояснила, что, во-первых, это делается для того, чтобы выяснить, какие меры защиты необходимы для них, а во-вторых, чтобы понимать, есть ли «у них иммунитет и насколько он напряжённый».

Ранее Попова сообщила, что ведомство проведёт исследование на число получивших иммунитет к коронавирусу россиян.

Также сообщалось, что государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к COVID-19.