«Не должно быть никакого самолечения»: академик Камалов — о бессимптомном течении COVID-19 и массовом тестировании

Более половины инфицированных новым коронавирусом могут не иметь никаких симптомов этого заболевания. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов. При этом, по его словам, если организм быстро справляется с вирусом, то иммунный ответ может быть недостаточно сильным. Учёный отметил, что сейчас в России прорабатываются новые схемы лечения COVID-19, однако для более эффективной борьбы с эпидемией нужно организовать массовое тестирование, что позволит выявить бессимптомников и лучше защитить тех, кто находится в группе риска.

— Армаис Альбертович, сколько, по вашим оценкам, может быть так называемых бессимптомников, то есть тех людей, которые заболели коронавирусом и опасны тем, что их невозможно выявить без специального тестирования?

— Бессимптомное течение COVID-19 может быть более чем у 50% заболевших граждан. Их точное количество можно будет определить только после поголовного тестирования. Дело в том, что иммунная система человека может быть достаточно сильной, чтобы сразу воспринять попадание вируса в организм как опасность и начать выстраивать против него защиту. В результате те симптомы, которые мы видим у других пациентов, отсутствуют. Нет проявлений кашля, температуры, снижения сатурации (насыщения крови кислородом). Именно поэтому необходимо соблюдать карантинные меры: чтобы минимизировать передачу инфекции.

— Как сейчас выявляют таких заболевших?

— Чаще всего это выявляется при выполнении компьютерной томографии, когда КТ показывает характерные для вирусной пневмонии данные. На корабле Diamond Princess более 50% случаев были без характерных симптомов, при этом у большинства таких заболевших были обнаружены изменения в лёгких по типу «матового стекла». При этом объём поражения лёгких — ключевой признак для клиницистов: чем больше поражение, тем выше риск, что у пациента возникнут проблемы с дыхательной системой. Также проводятся лабораторные исследования — тесты ПЦР, но к ним всё ещё остаётся много вопросов. К сожалению, разные тесты даже у одного и того же пациента могут давать противоположные результаты.

Проверка температуры у пассажиров Diamond Princess на пирсе порта Иокогамы

Reuters

© Kim Kyung-Hoon

— Допустим, коронавирусное инфицирование прошло бессимптомно, человек выздоровел. Есть ли гарантии того, что его организм выработал необходимые антитела, приобрёл стойкий иммунитет?

— По мнению многих иммунологов, у человека может быть иммунитет к SARS-CoV-2, как и к любому другому вирусу.

Но если вирус в небольших концентрациях попадает в организм, а иммунитет справляется с ним быстро, то антитела могут и не выработаться в достаточном объёме. То же касается и пациентов, которые тяжело перенесли заболевание, получали большое количество лекарственных препаратов.

У них также может не быть иммунитета, ведь иммунитет — это нечто естественное, получаемое за счёт собственных средств организма. А вот у тех, кто борется естественным путём и болеет в среднетяжёлой форме, антитела через какое-то время обязательно появятся.

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— Есть ли какие-то неожиданные для врачей особенности болезни, вызванной новым вирусом?

— Этот вирус расшифровывается и учёными, и врачами прямо «с колёс». Мы только начинаем его понимать и чувствовать. Иногда непонятно, почему вдруг у одного пациента в течение двух-трёх дней держится высокая температура, а потом он быстро идёт на поправку. А у другого при благополучном течении вдруг на седьмой-восьмой день начинается обострение. Приходится также констатировать, что тяжесть пациента во многом определяется наличием сопутствующих заболеваний. В зоне риска пациенты с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями бронхов и лёгких.

Во многом ситуацию предопределяет иммунная система человека. Есть люди, которые каждый сезон болеют всеми возможными вирусными инфекциями. А есть те, кто противостоит им на протяжении многих лет. Сильная иммунная система — это такой своеобразный внутренний паспорт человека.

— Сильная иммунная система в случае с коронавирусной инфекцией может сыграть с человеком злую шутку, ведь опасность может представлять сам аутоиммунный ответ...

— Да, в определённых случаях аутоиммунную реакцию необходимо подавлять, чтобы не усугубить состояние пациента. В таких случаях назначаются иммунодепрессивные препараты.

— Какие ещё лекарства могут назначаться больным COVID-19?

— Мы прорабатываем новые схемы лечения и варианты применения различных групп лекарственных препаратов. Вначале использовали противомалярийные препараты и антибиотики, что не совсем для нас было понятным, так как раньше подобную терапию против вирусов не применяли.

Приходится выходить за общепринятые рамки, чтобы получить нужный эффект. Сейчас возвращаемся и к другим группам препаратов, в основе которых лежит противовоспалительное действие. Очень многим пациентам требуется назначение антикоагулянтной терапии, направленной на разжижение крови, на недопущение образования тромбов и изменений в лёгочной ткани.

Отмечу, что такие медикаменты назначаются только тем пациентам, которым необходимо серьёзное лечение в стационаре. Ни в коем случае не должно быть никакого самолечения.

Пациентам с выраженными изменениями лёгких понадобится программа реабилитации

АГН «Москва»

— Что можете сказать о лечении с помощью переливания плазмы крови уже переболевших?

— Такая методика для некоторых пациентов может быть панацеей. Однако пока до конца не понятно, кому и при каких ситуациях назначать плазму крови с антителами, нет чёткого регламента по применению. Мы очень внимательно наблюдаем за первыми результатами в этом направлении. Пока в Москве только в двух клиниках используют переливание плазмы.

— Есть ли какие-то опасные последствия для тех, кто переболел коронавирусом?

— Пациентам с выраженными изменениями лёгких понадобится очень серьёзная программа реабилитации. Особенно в том случае, если появятся фиброзные изменения — рубцы. Очень важно не допускать возникновения таких явлений, чтобы сохранить пациенту функциональные свойства и объём легких, когда вирус отступит.

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— Как вы считаете, нужно ли принимать какие-то дополнительные меры, чтобы улучшить ситуацию?

— Необходимо организовать массовое тестирование граждан, как это сделали в Южной Корее. Надо определить людей, у которых есть вирусная инфекция, у которых нет, кто бессимптомно переболел, у кого уже появился стойкий иммунитет. Таким образом мы выделим группы людей, которые будут уже вне зоны риска. В первую очередь мы должны защитить врачей, которые работают в «красной зоне», тестировать их. Обеспечивать их безопасность — наша приоритетная задача.

— Мы говорили о непредсказуемом течении болезни и о том, что может быть очень много бессимптомных больных. При этом вирусологи считают, что коронавирус не заинтересован в том, чтобы его носитель погибал, что летальность в итоге должна снизиться. Вы наблюдаете какое-то ослабление его агрессивности?

— Вирус мутирует, и в этом нет сомнения. В одних странах он был один, а когда дошёл до нас, то стал несколько другим. Сейчас вирусологи и иммунологи пытаются понять его природу. Да, у нас нет до конца по нему ясности, и трудно предугадать, как он себя поведёт у того или иного человека. Действительно, у многих болезнь протекает как-то очень легко. И думаешь: откуда столько страхов по поводу этого заболевания? А у других оно начинает очень быстро прогрессировать и поражать лёгочную ткань. И вот здесь очень много вопросов. Но мы с нашими коллегами начинаем подбирать лечение персонально для каждого пациента. Мы отошли от тех стереотипов, которые использовали поначалу.

В отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для инфицированных COVID-19 МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова

© Илья Питалёв/РИА Новости

— Что бы вы посоветовали кроме того, чтобы все продолжали соблюдать самоизоляцию?

— Не нужно паниковать. Паника отягощает течение заболевания. Конечно, важно находиться дома, но при этом не менее важно не навредить самому себе. Не забывайте, что от нашего психического состояния во многом зависит и сила нашей иммунной системы.

Мы её подавляем за счёт панических, фобических проявлений. Наши клиники очень хорошо обустроены и оснащены, с великолепными медицинскими кадрами. Даже в Москве, в таком огромном мегаполисе, в случае необходимости каждый пациент сможет получить стационарную помощь.

— Каков ваш общий прогноз касательно окончания эпидемии? Когда мы с этим справимся?

— Думаю, что скоро. Мы уже потихонечку выходим на плато. Общее количество выявленных заболевших может расти, но это в первую очередь связано с увеличением объёмов тестирования населения.