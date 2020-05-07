«Впереди ещё долгая борьба»: как обстоит ситуация с коронавирусом в мире

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна преодолела первый этап эпидемии коронавирусной инфекции. В связи с этим власти страны решили смягчить действующие ограничения. Между тем в Австрии продлён режим контроля на границе. Страны Балтии сняли внутренние ограничения на передвижения граждан этих трёх государств, однако прибывающие из других стран по-прежнему помещаются на двухнедельный карантин. О ситуации с COVID-19 в мире — в материале RT.

Властям Германии удалось справиться с поставленной целью по замедлению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе видеоконференции с руководителями федеральных земель.

«Мы преодолели первый этап пандемии. Но впереди ещё долгая борьба с вирусом. Поэтому и дальше важно держать дистанцию и носить средства защиты в общественных местах», — сказала Меркель.

По итогам совещания принято решение о продлении ограничений социальных контактов на ближайший месяц — до 5 июня. Однако вместе с тем введённые ранее карантинные меры будут смягчаться, так как суточный прирост выявленных случаев инфицирования находится на низком уровне.

Так, постепенно возобновляют работу образовательные учреждения и магазины. Соответствующие решения будут приниматься непосредственно властями федеральных земель.

Кроме того, с 15 мая должны начаться игры чемпионата Германии по футболу в первом и втором дивизионах. Матчи будут проходить без зрителей.

«Бундеслига может со второй половины мая возобновить игры при выполнении согласованных и опробованных правил», — подчеркнула канцлер.

Ранее в Немецкой футбольной лиге (DFL) сообщали, что планируют проводить регулярное тестирование спортсменов на наличие коронавируса.

Немецкий полицейский досматривает автомобилиста на границе с Францией

Reuters

© Ralph Orlowski

Между тем власти Германии предусмотрели механизм возвращения жёстких мер в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Если в течение семи дней в каком-то из регионов будет зафиксировано более 50 новых случаев инфицирования на 100 тыс. жителей, все ограничения вновь вступят в силу.

Германия занимает шестое место по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 167,5 тыс. При этом выздоровели более 137 тыс. пациентов, умерли от возникших осложнений более 7 тыс. человек.

Между тем в соседней Австрии до 31 мая продлён контроль на пограничных пунктах с Германией, Италией, Швейцарией, Чехией, Словакией, Венгрией, Лихтенштейном и Словенией. Об этом говорится в распоряжении МВД республики.

Въезд в Австрию из этих стран разрешён только при наличии медицинской справки, подтверждающей отрицательный тест на коронавирус. При этом сертификат должен быть получен не позднее чем за четыре дня до пересечения границы. В случае отсутствия медсправки во въезде будет отказано.

Ранее соответствующий запрет действовал до 7 мая.

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В то же время прибалтийские государства, наоборот, приняли решение об открытии с 15 мая внутренних границ, чтобы граждане Латвии, Литвы и Эстонии могли свободно перемещаться. Однако, как сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, жители других стран при въезде на территорию Прибалтики должны будут по-прежнему соблюдать двухнедельный карантин.

Между тем жёсткие меры, введённые странами Европейского союза в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, привели к самому масштабному обвалу экономики ЕС за всю историю.

«Предполагаемое падение годового реального ВВП в 2020 году превысит амплитуду самых глубоких рецессий в истории ЕС, включая первый нефтяной кризис (1973—1975) и мировой финансовый кризис», — говорится в докладе Еврокомиссии.

При этом, по прогнозам ЕК, в 2021 году ВВП Евросоюза вырастет на 6,1%, но это не перекроет ущерб, нанесённый пандемией коронавируса.

Напомним, что одной из наиболее пострадавших от распространения COVID-19 стран является Италия. Однако здесь постепенно улучшается эпидемиологическая ситуация. Так, за последние сутки выздоровело рекордное число пациентов — 8014, общее число выздоровевших достигло 93 245.

Вместе с тем в Италии в общей сложности 214 457 выявленных случаев инфицирования, в том числе 1444 за последние сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 369 пациентов, увеличив число жертв до 29 684.

США

Лидером по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 являются Соединённые Штаты Америки. В стране с начала пандемии более 1,17 млн человек были инфицированы.

На этом фоне разведывательное сообщество США по-прежнему пытается установить источник и природу происхождения коронавируса нового типа.

«Разведсообщество всё ещё выясняет, откуда именно пошёл этот вирус», — сказал госсекретарь Майк Помпео.

Накануне председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли подчеркнул, что властям страны неизвестно, где именно появился COVID-19. К тому же имеющиеся свидетельства указывают на то, что распространение инфекции было непреднамеренным.

Одна из самых тяжёлых ситуаций с COVID-19 в США складывается в штате Нью-Йорк. В целях борьбы с распространением инфекции впервые в истории в одноимённом городе на дезинфекцию было закрыто метро. Поезда не ходили по своим маршрутам с 01:00 до 05:00.