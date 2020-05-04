«Активно работаем над этим»: Трамп анонсировал возможное появление вакцины от COVID-19 к концу года

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на появление в стране вакцины от коронавируса к концу 2020 года. Ранее американский лидер сообщал, что в Соединённых Штатах проводятся испытания более 70 методик лечения COVID-19. На данный момент страна находится на первом месте по числу выявленных случаев инфекции (более 1,1 млн), а также по количеству умерших (67 тыс.).

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на появление в стране вакцины от коронавируса к концу 2020 года. Американский лидер отметил, что для получения разрешений на применение определённых лекарств ряд ведомств действуют настолько быстро, насколько это возможно.

«Мы активно работаем над этим», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

Ранее Трамп сообщил, что в США проводятся испытания более 70 методик лечения COVID-19.

На данный момент США находятся на первом месте по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом. В стране выявлено более 1,1 млн случаев инфицирования, число скончавшихся превысило 67 тыс.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал все страны объединить усилия в борьбе с коронавирусом и отметил, что разработка вакцины не является гонкой между государствами.

«Чтобы победить в этом сражении, нам необходимо работать сообща над созданием неуязвимого щита, защищающего наших людей, а этого можно достичь лишь путём массового производства вакцины», — заявил Джонсон.

Ранее власти Италии, где в конце апреля было зафиксировано снижение числа летальных случаев, приняли решение о постепенном ослаблении ограничительных мер. Как рассказал премьер-министр страны Джузеппе Конте, с 4 мая будут открыты парки и сады, возобновлены производство и работы на стройплощадках, а также оптовая торговля. Магазины, музеи, рестораны и салоны красоты планируется открыть в конце мая — начале июня. Также с 4 мая ряд граждан снова приступят к трудовой деятельности.

«Более 4 млн итальянцев вернутся на работу, поедут на общественном транспорте, снова запустятся многие компании и фабрики», — написал Конте в своём Facebook.

Он добавил, что в Италии начинается «второй этап чрезвычайной ситуации» — сосуществование с вирусом.

Кроме того, в субботу, 2 мая, западные СМИ опубликовали материал со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности США, в котором утверждается, что власти Китая «скрыли» масштабы распространения коронавируса и данные о высокой вероятности заражения, чтобы запастись медикаментами.

В документе говорится, что в течение января КНР якобы утаивала от Всемирной организации здравоохранения информацию об опасности коронавируса, а в это время увеличила импорт и сократила экспорт предметов медицинского назначения.

В материале утверждается, что китайские власти отрицали факт экспортных ограничений и задерживали предоставление своих торговых данных.

Официального подтверждения данной информации, а также комментариев властей Китая не поступало.

Тем временем в КНР за сутки были выявлены три новых случая заболевания COVID-19. Как сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения страны, все они были завезены из-за границы.

Reuters

© Benoit Tessier

Напомним, в конце марта власти Китая начали ослаблять карантинные меры после того, как эпидемия в стране пошла на спад. В провинции Хубэй, ставшей эпицентром заболевания, был отменён карантин, а в городе Ухань частично возобновил работу общественный транспорт.

Также местные власти начинают открывать туристам доступ к достопримечательностям. С 29 апреля стало возможным посещение башни Жёлтого журавля, куда ежедневно допускаются после проверки температуры и предоставления зелёного кода здоровья не более чем 5,4 тыс. гостей.

В Японии консультативный комитет правительства одобрил решение о продлении режима чрезвычайной ситуации до 31 мая. 2 мая в стране зафиксировали самый высокий суточный показатель умерших среди тех, у кого выявлен коронавирус: там скончались 39 человек.

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«Консультативный комитет поддержал план продлить режим ЧС на всей территории страны до 31 мая», — заявил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

Во Франции число летальных случаев превысило 24 тыс., в стране выявлено почти 169 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Германии их более 165 тыс., скончались свыше 6,8 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев в мире превысило 3,5 млн, с начала пандемии скончались более 247 тыс. человек. Наиболее пострадавшими от заболевания странами остаются США, Италия, Испания, Великобритания и Франция.