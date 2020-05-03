В ВОЗ назвали число случаев заражения коронавирусом в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.

Как говорится в статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 3,3 млн случаев заражения.

Число жертв COVID-19 при этом уже превысило 238 тыс.

Больше всего больных, более 1,5 млн, было зафиксировано в европейском регионе.

11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.